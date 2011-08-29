طرح آب خام تحت فشار فضای سبز سردشت اجرا شد

حبیب الله کشت زر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح زیر بنایی در مصرف آب و هزینه های ماشین آلات و... شهرداری صرفه جویی قابل توجهی صورت می پذیرد.

وی افزود: اعتبار کل این پروژه دو میلیارد ریال بوده و شامل 10 هزار متر لوله گذاری و حفاری، نصب چهار دستگاه پمپ شناور طبقه ای و حفر دو حلقه چاه عمیق است که از اعتبارات تملک دارایی تامین شده است.



شهردار سردشت اظهار داشت: در زمان حاضر سطح فضای سبز این شهر 330 هزار متر مربع است که سرانه هر نفر 55 متر بوده در حالی که سرانه استاندارد برای هر نفر 12 متر تعریف شده است.