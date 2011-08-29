کشف توطئه علیه سوریه؛ وقتی ابر تردید کنار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، "عقیل الشیخ حسین" تحلیلگر لبنانی در مقاله ای برای پایگاه خبری الانتقاد نوشت: در ماههای اخیر قاچاق تسلیحات از مرزهای دریایی و زمینی شمال لبنان به سوریه به طور گسترده ادامه داشته و بندر "سنت جرج" لبنان تنها یکی از گذرگاههای انتقال سلاح به مخالفان مسلح سوری بوده است.



اما در روزهای اخیر اظهارات تکان دهنده یکی از مخالفان نظام اسد در لبنان نشان داد، قاچاق مداوم سلاح به سوریه تنها از طریق بندر فوق در شمال لبنان صورت نمی پذیرد بلکه از مناطقی در "بقاع" نیز این تسلیحات به مخالفان سوری رسانده می شود.



در بخش دیگری از این مقاله نویسنده لبنانی به تناقضات موجود در شبکه های ماهواره ای در قبال تحولات سوریه اشاره دارد و می نویسد: آنان تصاویر تظاهرات کنندگان به اصطلاح مسالمت آمیز را پخش می کنند در حالی که در همان تصاویر مسلح بودن آنان واضح است که این مسئله تناقضی آشکار محسوب می شود.



این تصاویر با ادعای مسالمت آمیز بودن تظاهرات مخالفان سوری در تناقض قرار دارد؛ واقعیاتی که به خوبی حجم بالای توطئه علیه سوریه را نمایان می کند. توطئه هایی که در اتفاقاتی نظیر انفجار خط لوله های نفتی و خطوط راه آهن در ماههای اخیر در سوریه نیز قابل مشاهده است.



با مشاهده این واقعیتهای عینی، غیر منطقی است که با تحولات اخیر سوریه خارج از طرح توطئه غربی عربی برخورد کنیم. طرحی نه چندان امیدبخش برای آنها که طی آن سرنگونی نظام "بشار اسد"، به انزوا کشاندن دمشق و قطع ارتباط این کشور با ایران و حزب الله لبنان پیگیری می شود.



از سوی دیگر، این توطئه همه جانبه در پی وارد کردن سوریه به تونل عربی سازش و تسلیم در برابر رژیم صهیونیستی نیز هست. جایی که گرایشات ضد صهیونیستی دمشق در عدم تسلیم به خواسته های این رژیم باعث شکست توافقنامه های سازشکارانه ای همچون کمپ دیوید، توافق اسلو، وادی عربه و ... می شود.



نویسنده در ادامه تحریمهای شورای امنیت را نیز برگ دیگری از دفتر توطئه علیه سوریه می داند و می نویسد: گفتگوی برخی مخالفان سوری با شبکه های تلویزیونی اسرائیلی و برگزاری کنفرانسهایی در اقصی نقاط اروپا نشان می دهد، دمشق این روزها درون جریان توطئه ای سهمگین قرار گرفته است.



البته این جریان ضد سوری در پایه ریزی توطئه خود به انتشار اخبار کذب بسیاری روی آورده است که موشک باران لاذقیه از سوی ناوهای سوری در حالی که این ناوها ماموریت مقابله با قاچاق تسلیحات را داشته اند، تنها یکی از آنها است. همچنین بمباران اردوگاه آوارگان فلسطینی در لاذقیه دروغی بود که خیلی سریع در پی اعلام موضع مقامات فلسطینی، بر ملا شد.



به طور کلی این روزها آمریکا نیز به نحوی مواضع خود در قبال سوریه را که اخیرا با تقاضایی در زمینه لزوم کناره گیری اسد همراه شده بود، تغییر داده است. تا جایی که "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا در اظهاراتی تاکید کرد: بهتر است ترکیه و عربستان مسئولیت این مسئله (تقاضا برای کناره گیری اسد) را برعهده بگیرند.



در روزهای اخیر البته حتی مشاهده می شود که برخی قدرتهای غربی و منطقه ای تغییر موضعی واضح در قبال سوریه داشته اند. در اینجا دیده می شود که "نانسی پلوسی" در آمریکا، "نیکلا سارکوزی" در فرانسه و "رجب طیب اردوغان" در ترکیه با عقب نشیتی از مواضع گذشته خود در صدد نزدیکی به دمشق هستند. این مسئله باعث شده هم اکنون شاهد تلاش برخی از پایتختهای و سران جهان در جهت میانجیگری در تحولات سوریه باشیم که قبل از این هرگز قابل مشاهد نبود. این مسئله به خوبی با نگاه به گفتگوهای تلفنی و دیدارهای سرزده و مذاکراتی که اخیرا این مقامات انجام داده اند، مشخص است.