بزرگمردانی که در گذر ایام فراموش می شوند/ شهر سادات همدان در هندوستان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، میرسیدعلی همدانی یکی از عالمانی است که از نوابغ دوران خود به شمار می آمد اما متاسفانه آنگونه که شایسته و بایسته است، این عالم فرزانه در نزد مردم شناخته شده نیست.

میرسیدعلی همدانی در نواحی مشرق، شهرت بسیاری دارد کما اینکه وی را بنیانگذار سرزمین کشمیر و مروج اسلام در شبه قاره هند برشمرده‌اند و مردم پاکستان با عنوان "شاه همدان" از وی بسیار ستایش می کنند و در حال حاضر نیز پس از گذشت قرن ها از رحلت وی، هنوز مردم کشمیر نام او را با عظمت و تجلیل به زبان می آورند.

شاید همین ها بهانه ای شد تا مستندساز همدانی در جستجوی ردپای همشهری خود در شرق راهی کشورهای تاجیکستان، هند و پاکستان شود.

علی جیجونیان مستند ساز همدانی در این خصوص گفت: همدان به برکت نخبه پروری و شاخص های عیان، از قدیم دارالمومنین نامیده می شد و برخی از این نخبه ها مورد رجوع بسیاری از جهانیان بودند.

قسمتی از جهان به پاس فعالیت های میرسیدعلی "ایران صغیر" نام گرفته است

جیحونیان افزود: یکی از این افراد که بی اغراق می توان وی را از بی نظیرترین فرد همدانی دانست میرسیدعلی همدانی است که در راستای گسترش اسلام و فعالیت های فرهنگی در جهان گام های موثری برداشته و قسمتی از جهان به پاس فعالیت های وی ایران صغیر نام گرفته است.

این مستندساز با اشاره به آغاز سفرش به تاجیکستان، کشمیر و هند اظهار داشت: هدف از سفر به این مناطق در وهله اول به شناخت و معرفی این عالم گرانقدر به مردم همدان و در مرحله بعد ساخت مستندی درباره میرسیدعلی است.

وی با بیان اینکه اوایل آگوست به دهلی رفته و با مقامات فرهنگی و استادان برجسته دانشگاهی کشور هند دیداری داشته است، ادامه داد: پرفسور عزیزالدین از استادان دانشگاه یکی از افرادی است که در این زمینه اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار داد.

جیحونیان گفت: در واقع این استاد دانشگاه اصالتی همدانی دارد و از نوادگان یکی از خانواده هایی است که به همراه میرسیدعلی همدانی به هندوستان مهاجرت کرده اند.

میرسیدعلی همدانی یک شخصیت برجسته تاریخی است

جیجونیان میرسیدعلی همدانی را یک شخصیت برجسته تاریخی دانست و تأکید کرد: در واقع میرسیدعلی همدانی در قرن هشتم، 700 نفر از نخبه های زمان را با خود همراه کرده و در راستای نشر اندیشه های اسلامی راهی کشورهای مختلف شدند.

حال باید دید که میرسیدعلی همدانی چه ظرفیت علمی بالایی داشت که نوابغ به وی اعتماد کرده و با او همراه شدند؟!

وی ادامه داد: همراهان میرسیدعلی همدانی در مناطق مختلف از جمله کشمیر ساکن شدند و هم اکنون نیز تعداد زیادی از همدانی های اصیل در این منطقه زندگی می کنند.

جیحونیان عنوان کرد: در این منطقه با وجود اینکه زبان غالب مردم اردو و انگلیسی است اما به جرأت می توان گفت 30 درصد اصطلاحات و کلماتی که مردم استفاده می کنند به زبان فارسی است.

وی تاکید کرد: در این سفرها به دنبال آن هستیم تا به مسئولان استان همدان بگوییم اگر این مفاخر در سایر استان ها بودند برای آنها چه جایگاهی در نظر گرفته می شد و برای پاسداشت آنها چه برنامه های صورت می گرفت.

کارشناس ارشد مسائل فرهنگی عنوان کرد: در آمریکا، هندوستان و پاکستان مقام هایی با درجه پرفسورا درباره میرسید علی همدانی کتاب می نویسند اما متأسفانه در همدان غیر از پرویز اذکایی، هیچ فردی اقدام شاخصی در این زمینه انجام نداده است.

سادات همدان در هندوستان شهری مخصوص به خود دارند

جیحونیان به بخش های دیگر سفر خود نیز اشاره کرد و گفت: به غیر از شهر سری نگر، در قسمت جنوبی این شهر و در نزدیکی های شهر علی نگر منطقه ای وجود دارد که خاص سادات همدان است و ساداتی که اصالتا همدانی هستند در آنجا زندگی می کنند.

وی ادامه داد: این موضوع تاکنون در منبعی ذکر نشده و مطلبی در خصوص آن جایی مطرح نشده است.

وی افزود: منطقه ای از کشمیر که میرسیدعلی همدانی در آن سکونت داشته در حال حاضر مورد توجه آمریکایی ها و اورپایی های زیادی قرار دارد و سرمایه گذاری های توریستی کلانی بر روی این منطقه انجام می شود اما مسئولان استان همدان حتی در این زمینه پژوهش و تحقیق هم نمی کنند.

دست از خواهرخواندگی های بیهوده برداریم

جیحونیان در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بهتر نیست به جای اینکه برخی قراردادهای خواهرخواندگی را که برای همدان بی ثمر بوده را کنار بگذاریم و به جای آن در نقاطی مثل کشمیر سرمایه گذاری فرهنگی داشته باشیم، گفت: نقاطی که در سالیان دور نوابغ همدانی ظرفیتهای فرهنگی آنجا را بررسی کرده اند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر حقیقت امر این است که ظرفیت های استان همدان مغفول مانده اند و توجهی به آنها نمی شود.

اهالی کشمیر خودشان را همدانی می دانند

تهیه کننده صدا و سیما تأکید کرد: مردم کشمیر فرهنگ نزدیکی با مردم همدان دارند و بسیاری از اهالی این شهر خود را همدانی می دانند.

وی ادامه داد: اکنون جای سئوال است که مسئولان استان همدان، کدام ظرفیت شهرهایی نظیر کشمیر را بررسی کرده اند؟ کدام ظرفیت کولاب مجددا بررسی و به مردم معرفی شده است؟ و کدام یک از نخبه های همدانی که در سایر نقاط جهان سرآمد و شناخته شده هستند به مردم همدان معرفی شده اند؟

وی افزود: اگر طول سفرهای میرسیدعلی را جمع کنیم به بیش از 50 سال می رسد و این عالم گرانقدر در طول نیم قرن فعالیت فرهنگی در نقاط مختلف جهان بیش از 110 عنوان کتاب نیز تألیف کرده است.

جامعه اسلامی به الگو های فرهنگی نظیر میرسیدعلی نیاز دارد

جیحونیان گفت: اکنون نیز که بیش از 700 سال از آن زمان می گذرد، جامعه اسلامی به الگو های فرهنگی نظیر میرسیدعلی نیاز وافری دارد چرا که فراموش کردن همدانی هایی که از مفاخر اسلام هستند ظلمی بزرگ به جامعه فرهنگی است.

وی در خصوص مراحل ساخت مستند میرسیدعلی همدانی نیز گفت: مستند میرسید علی که در هندوستان و کشمیر تهیه شده در حال تدوین است که امیدوارم تا زمان برگزاری کنگره گرامیداشت میرسیدعلی همدانی آماده پخش شود.

جیحونیان افزود: پرفسور غلام رسول جان، پرفسور عزیزالدین همدانی، یاسین عطایی و هلال موتو از جمله افرادی هستند که در این سفر به ساخت مستند میرسیدعلی کمک زیادی کردند.

وی گفت: کشور بعدی برای ساخت ادامه مستند میرسیدعلی کشور پاکستان خواهد بود.