سم و قرص؛ ابزار جدید خودکشی در ایلام/ اختلاف خانوادگی مهمترین علت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از استانهایی که از گذشته تاکنون درگیر مسئله خودکشی بوده استان ایلام بوده و هرچه زمان می‌گذرد همه چیز در این استان تغییر می کند به غیر از "خودکشی".

خودکشی همچنان مهمترین آسیب اجتماعی ایلام

خودکشی همچنان به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی استان ایلام محسوب می شود و اتخاذ راهکارهای مناسب برای پیشگیری از این آسیب در استان ایلام ضروری است و برای کاهش این معضل آموزش می تواند یک راهکار اصلی و بسیار موثر و مفید باشد.

ارتقاء سطح آموزش مهارتهای زندگی در استان ایلام ضروری است و آموزشهایی که برای پیشگیری از این معضل به خانواده‌ها ارائه می شود باید بر اساس متون استاندارد و مناسب استفاده شود.

افزایش امکانات فرهنگی نقش مهمی در روحیه و نشاط مردم دارد ولی متأسفانه استان ایلام با کمبود امکانات فرهنگی نیز مواجه است.

بیکاری و اختلافات خانوادگی بیشترین علت خودکشی

بیکاری و اختلافات خانوادگی بیشترین علت خودکشی در استان ایلام است که باید در این راستا کارهای کارشناسی شده انجام شود.

علت خودکشی در استان ایلام سئوالی بسیار پیچیده حتی برای کارشناسان شده زیرا با گذشت سالهای بسیار زیاد همچنان این معضل در استان وجود دارد.

روانشناسان و کارشناسان علت خودکشی را در افسردگی می‌دانند که البته نمی‌توان منکر این متغیر اساسی و بنیادین شد اما باید گفت افسردگی خود تابعی از متغیرهای محیطی و اجتماعی است اما رویکرد جامعه‌شناسی آسیب خودکشی را در شبکه‌های علی و نگاه معطوف به ساختار بررسی می کند.

یکی از مهمترین موضوعات که بیشترین تاثیر را در خودکشی در ایلام دارای مسائل بیکاری و عدم توان مالی است که این قضیه بیشتر در مکانهای محروم و دورافتاده استان ایلام به چشم می خورد.

باید گفت که میزان تحمل بعضی از افراد به دلیل فقر و تنگدستی به جایی می رسد که به نظر خودشان راهی جز خودکشی برای افراد باقی نمی ماند.

بیکاری خود عامل مهمی در افسردگی است که روند رو به رشد افسردگی و حاد شدن آن به خودکشی ختم می شود.

متاسفانه این مسئله در بیشتر مواقع برای جوانان مجرد استان ایلام پیش می آید که از بیکاری دست به خودکشی می زنند.

خودکشی مسئله ای عمیق

استان ایلام در آمارهای کشوری خشونت منجر به مرگ و خودکشی در بین استانهای اول تا سوم کشور قرار دارد. معضلات خشونت منجر به مرگ و خودکشی، امروز در استان ایلام به مسئله ای مهم تبدیل شده است که یافتن راهکارهای حل آن نیاز به کار علمی و پژوهشی دارد.

قضیه خشونت و خودکشی در استان ایلام خیلی عمیقتر از علل و عواملی چون نداشتن شغل یا بیکاری است و باید با بررسیهای علمی و پژوهشی از سوی کارشناسان نهادهای مختلف این استان از جمله دانشگاه علوم پزشکی دریافت که چرا این استان در کشور از رتبه بالایی در معضلات اجتماعی کشوری برخوردار است.

هرچند در این راستا هیئت دولت در سفر دوم خود به استان ایلام، مجوز ایجاد یک مرکز تحقیقات اختلالات اجتماعی و رفتاری را صادر کرد که امیدواریم در سالهای آینده با استفاده از امکانات این مرکز جهت رفع معضلات اجتماعی این استان گامهایی موثر برداشته شود.

یکی از مسائل مهمی که در بحث علل خودکشی در ایلام مطرح است عوارض ناشی از جنگ تحمیلی به لحاظ حضور هشت ساله مردم استان ایلام در دفاع مقدس است.

البته این مسئله نیز نیازمند انجام پژوهشهای علمی است که متاسفانه طی سالهای گذشته نهادهای مختلف از بررسی دقیق و علمی علل خودکشی در ایلام نتیجه ای کسب نکرده اند.

سم و قرص ابزار جدید خودکشی

در سالهای گذشته خوشبختانه کلمه خودسوزی از همنشینی با اسم استان ایلام پاک شده است ولی معضل خودکشی همچنان باقی است که افراد با روشهای جدیدتری نسبت به آن اقدام می کنند.

کارشناس مسائل اجتماعی در استان ایلام در این ارتباط گفت: خودسوزی به شدت در استان ایلام کاهش یافته است ولی آنچه مشخص است در این استان اینکه روشهای خودکشی در استان تغییر کرده است.

محمد جباری عنوان کرد: موضوع استفاده از سم و قرص برای خودکشی به جای دیگر ابزار خودکشی بیشتر به چشم می‌خورد.

وی اظهار کرد: آنچه در ایلام مشخص است اینکه زنان و افراد مجرد در ایلام بیشتر دست به خودکشی می زنند.

به گفته این کارشناس برخی از نکات روانشناسی - تربیتی که والدین باید در پیشگیری از خودکشی جوانان انجام دهند عبارت ‌است: از تقویت روحیه توکل، توسل و خودباوری از طریق افزایش آموزشهای دینی و مذهبی، ترویج روحیه قناعت در فرزندان، آشنا کردن بچه‌ها با آثار سوء خودکشی و حرام بودن آن در مذهب، نزدیکی با جوانان جهت آگاهی از اسرار و رازهای درونی آنها، کمک به فرزندان در دوست یابی صحیح، برنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغت آنان، محبت به فرزندان در عین توجه به تربیت مستقل آنها، مجبور نکردن فرزندان به ازدواج و توجه به اکراه آنها، عدم تصمیمگیری به جای فرزندان و مشاوره با آنها.

اعتبارات کم و نبود دستگاه متولی

متاسفانه در سالهای اخیر بودجه و برنامه خاصی برای حل مشکل خودکشی در ایلام در نظر گرفته نشده است و تمام تلاش مسئولان برای کنترل این معضل بوده نه کاهش آن که این مسئله این نکته را یادآور می کند براستی چه دستگاهی متولی بررسی و حل مشکل خودکشی در ایلام است.

تاکنون سازمانها در این خصوص در حد یک دستگاه پیشگیرانه عمل کرده اند ولی تاکنون هیچ دستگاهی در استان ایلام برای ریشه یابی علل وارد نشده و برنامه ویژه ای برای کاهش خودکشی در ایلام انجام نداده که البته نبود اعتبارات ویژه در این زمینه نیز در این امر تاثیر داشته است.