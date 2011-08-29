به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی از دوازدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان، تیم نوجوانان ایران در شهر "المیرانته براون" آرژانتین برای کسب عنوان دهم این رقابت‌ها به مصاف برزیل رفت. در پایان این دیدار که بامداد امروز دوشنبه برگزار شد شاگردان بهروز عطایی با نتیجه 3 بر 2 تحمل شکست شدند.

والیبالیست‎های نوجوان ایران گیم‏های اول، سوم و پنجم این دیدار را به ترتیب با نتایج (39 بر37)، (26 بر 24) و (15 بر 11) واگذار کردند و فقط در دو گیم دوم و چهارم با نتایج (26 بر28) و (18 بر 25) به پیروزی دست یافتند.

تیم والیبال نوجوانان ایران با شکست برابر برزیل در رده دهم دوازدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان قرار گرفت، این در حالی است که تیم اعزامی ایران در دوره پیشین این رقابت‌ها با یک پله سقوط نایب قهرمان جهان شده بود.

تیم والیبال نوجوانان ایران در جریان رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل اسپانیا و برزیل شکست خورد و نتیجه شش دیدار متوالی برابر تیم‌های صربستان، پورتوریکو، آمریکا، کره جنوبی، روسیه و مصر را به سود خود تمام کرد.