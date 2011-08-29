100 هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان اطعام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسطامی شامگاه یکشنبه در مراسم افطاری به دانش آموزان عضو کانون فرهنگی و آموزشی ولایت و مادران مشمول طرح نظام جامع آموزش خانواده اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان در ماه مبارک رمضان 100 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش را اطعام کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و هماهنگی به عمل آمده با ادارات و سازمان های دولتی و همچنین جلب مشارکت افراد خیر قرار بود که در ماه مبارک رمضان سال جاری و در قالب افطاری 100 هزار نفر در سراسر استان کشور اطعام شوند که تاکنون بالغ بر 95 درصد از این تعهد اجرایی شده است.

مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان کردستان یادآور شد: از ابتدای ماه مبارک رمضان و به صورت همزمان در تمامی شهرستان های استان کردستان سفره افطاری برای اقشار مختلف تحت پوشش این نهاد برپا بوده است و افراد خیز نیز در سال جاری مشارکت و همراهی خوبی در این بخش داشتند.

بسطامی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرایی کردن طرح مفتاح الجنه اشاره کرد و افزود: در قالب اجرایی کردن طرح مفتاح الجنه دیدار مدیران و مسئولان با خانواده های تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) در دستور کار قرار گرفت که این طرح نیز از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز و همچنان هم ادامه دارد.

وی گفت: از ابتدای ماه مبارک تاکنون دو هزار خانوار در سراسر استان کردستان در قالب اجرای طرح مفتاح الجنه میزبان مدیران و مسئولان ادارات و سازمان های دولتی بوده اند و در مجموع بیش از 700 میلیون ریال در قالب کمک های مختلف نقدی و غیرنقدی به این خانواده های تحت پوشش ارائه شده است.

در مراسم افطاری شب گذشته که به همت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان برپا شده بود، 600 نفر حضور داشتند که 200 نفر از آنها جوانان و دانش آموزان عضو کانون فرهنگی و آموزشی ولات، 200 نفر از زنان سرپرست خانوار، 100 نفر از دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده و 100 نفر نیز از مدیران ادارات و سازمان های دولتی به همراه افراد خیر بودند.