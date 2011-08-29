خرم آبادیها چشم انتظار کتابخانه مرکزی/ انتظاری که 10 ساله شد!

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند که برخی از مسئولان تاریخ فعال شدن پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد را از سال 85 ذکر می کنند ولی به واقع کلنگ زنی این پروژه مهم مطابق اظهارات مسئولان در سال 80 بوده است.

پروژه ای که اشک مدیران را درآورد!

در این مدت هر ساله تاریخ متعددی برای بهره برداری از پروژه کتابخانه مرکزی استان لرستان توسط مسئولان عنوان شده است که هنوز هیچ کدام از این تاریخ ها به وقوع نپیوسته است تا این پروژه که در طول ماههای اخیر دوباره فعال شده است همچنان در نقطه 60 درصدی پیشرفت باشد.

آخرین باری که برای گفتگو به سراغ مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان رفتیم از روند احداث این پروژه به شدت گلایه داشت تا جایی که رضا دریکوند در این رابطه گفت: روند عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی خرم آباد اشک همه را درآورده است.

کمبود فضای کتابخانه ای در خرم آباد

وی به کمبودهای موجود در زمینه فضای کتابخانه ای در مرکز لرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 345 هزار نفر شهرنشین خرم‌آبادی تنها دارای 9 کتابخانه عمومی هستند.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان زیربنای کتابخانه های عمومی خرم آباد را سه هزار و 443 متر مربع عنوان کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه برای ساخت 5 کتابخانه استاندارد دو هزار و 200 متر مربعی در این شهرستان اقدام شود.

دیکوند ادامه داد: همچنین در فاصله پایان برنامه پنجم تا پایان سال 1404 هشت کتابخانه استاندارد دو هزار و 200 متر مربعی در خرم‌آباد ساخته خواهد شد.

وی یادآور شد: با احتساب کتابخانه های یاد شده پیش بینی می شود در پایان سند چشم‌انداز 20 ساله مرکز لرستان صاحب 13 کتابخانه استاندارد جدید شود.

طولانی شدن پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان در مورد وضعیت کتابخانه مرکزی خرم آباد نیز به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه با وجود چندین سال از آغاز عملیات اجرایی این کتابخانه بزرگ هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده است.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان بدون اشاره به تاریخ دقیق بهره برداری از کتابخانه مرکزی خرم آباد، گفت: هر چه زمان اجرا پروژه به طول بینجامد هزینه های بیشتری بر آن تحمیل خواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر پروژه کتابخانه مرکزی استان لرستان با مشکل دیگری مواجه و روند فعالیت این پروژه نیمه تعطیل شده است.

جانمایی نامناسب کتابخانه مرکزی خرم آباد

ماجرا از این قرار است که کتابخانه مرکزی خرم آباد از ابتدا نیز با جانمایی نامناسب در محل مصلای شهر خرم آباد کلنگ زنی شد که این امر امروز به مشکلی در این زمینه تبدیل شده است به طوریکه احداث کتابخانه در سه طبقه گلدسته های مصلا را تحت الشعاع قرار می دهد.

با این اوصاف دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان لرستان با یادآوری اینکه زمین اختصاص یافته به کتابخانه مرکزی مربوط به مصلا بوده خواستار کوتاه شدن طبقات این بنا شده است که این امر خواسته به حقی محسوب می شود چرا که مصلای شهر به عنوان نماد دینی و مذهبی شهر خرم آباد نباید تحت الشعاع سازه کتابخانه مرکزی خرم آباد قرار بگیرد.

به هر روی هر چند که از ابتدا نیز جانمایی کتابخانه مرکزی در محل زمین مصلای مرکز استان شاید کمی غیرکارشناسی بوده است ولی در مجموع با تغییراتی که توسط سازمان مسکن و شهرسازی در نقشه کتابخانه به وجود آمده زمینه ادامه عملیات اجرایی این پروژه به زودی فراهم خواهد شد.

به دلیلی طولانی شدن پروژه یک میلیارد تومان به هزینه ساخت اضافه شد

معاون فنی و اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتابخانه مرکزی خرم آباد با مساحت هشت هزار و 500 مترمربع در دست احداث است.

صادق مریدی با اشاره به فعال شدن این پروژه در سال 85، عنوان کرد: در زمان آغاز به کار پروژه مطابق فهرست بها سال 85 قرار بود سه میلیارد تومان صرف احداث این پروژه شود که با گذشت چندین سال این رقم یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

1.7 میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل نیاز است

وی با اشاره به پیشرفت حدود 60 درصدی پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد، گفت: برای تکمیل این پروژه یک میلیارد و 700 میلیون تومان دیگر نیاز است.

معاون فنی و اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان ادامه داد: در صورت تامین این اعتبار کتابخانه مرکزی خرم آباد به عنوان بزرگترین کتابخانه استان دو سال دیگر افتتاح خواهد شد.

مریدی با اشاره به نیمه فعال بودن پروژه در طول 15 روز اخیر به دلیل تغییر نقشه این بنا، عنوان کرد: کتابخانه مرکزی خرم آباد از ابتدا هم به خوبی جانمایی نشده است که این امر موجب تحت الشعاع قرار دادن حریم مصلای الغدیر خرم آباد شده است.

وی از تغییر نقشه های این سازه خبر داد و گفت: 600 متر طبقه سوم با تغییر معماری در طبقه زیرزمین دیده خواهد شد.

معاون فنی و اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با تایید طولانی شدن پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد، ابراز امیدواری کرد که این پروژه با تامین اعتبارات هر چه سریعتر به پایان برسد.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به نیاز شهر خرم آباد به احداث این کتابخانه باید هر چه سریعتر زمینه تخصیص اعتبارات مورد نیاز به این پروژه فراهم شود تا بالاخره بعد از گذشت یک دهه خرم آباد شاهد بهره برداری از کتابخانه مرکزی باشد.

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گزارش: فاطمه حسینی