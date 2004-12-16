نامه سرگشاده شماره 2 بسيج دانشجويي دانشگاه علم وصنعت به رييس جمهوري

به گزارش سرويس سياسي مهر ، متن كامل نامه بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران به شرح زير است:

حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي خاتمي

رياست محترم جمهوري

با عرض سلام و احترام



پس از گذشت حدود 45 روز از حوادث تاسف‌بار دانشگاه علم و صنعت، اقداماتي در دانشگاه در حال انجام است كه بررسي آنها دل هر انسان عدالتخواه و منصفي را به درد آورده و وي را متاثر مي‌سازد.



متاسفانه در روزهاي اخير شاهد هستيم كه كميته انضباطي دانشگاه در اقدامي يك جانبه، گرايشي، گزينشي و بعضا مغرضانه و خارج از آيين‌نامه‌هاي انضباطي، احكام سنگيني را براي دانشجويان تعرض كننده به سرپرست دانشگاه صادر مي‌كند كه اين امر موجب تعجب و شگفتي دانشگاهيان شده و موجي از فضاي احساسي و التهاب‌آفرين را در ميان دانشجويان ايجاد كرده است. لذا تصميم گرفتيم با بيان آنچه اين روزها در دانشگاه اتفاق مي‌افتد تنها در راستاي دفاع از حق و عدالت و مظلوم، نظر شما را به عنوان شخصيتي فرهيخته كه همواره دانشجويان را مورد لطف و عنايت خويش قرار داده و اهميت فوق‌العاده‌اي به دانشگاه داده‌ايد، راهگشاي كار خويش قرار دهيم. لذا ارايه روندي از صدور احكام از سوي كميته‌ انضباطي دانشگاه، مي‌تواند فضاي موجود را شفاف‌تر كرده و زمينه‌ قضاوت عادلانه و منطقي را در اين مورد فراهم آورد.



در حاليكه هنوز چندي روزي بيشتر از حوادث 12 آبان دانشگاه علم و صنعت ايران نمي‌گذشت، كميته بدوي انضباطي دانشجويان اقدام به صدور حكم براي 9 تن از متعرضين به سر پرست دانشگاه و 9 تن از تعرض كنندگان به نماينده ولي فقيه در دانشگاه و تخريب كنندگان دفتر دانشجويي نمود پس از تقاضاي تجديد نظر از سوي محكومين با توجه به صدور احكام غيابي و خلاف آيين نامه كمتيه انضباطي ، احكام صادر شده از سوي كميته‌ تجديدنظر به كميته بدوي ارجاع داده شد تا روند قانوني صدور احكام مطابق آيين‌نامه طي شود. كميته‌ انضباطي بدوي نيز 18 نفر از دانشجوياني كه در ابتدا براي آنها حكم صادر كرده بود را احضار و ضمن تفهيم اتهام، دفاعيات آنها را نيز اخذ نمود. علاوه بر اين اقدام، اين كميته ده‌ها نفر از دانشجويان را براي تحقيق و بررسي بيشتر حادثه احضار و توضيحات آنها را ثبت نمود.



در تاريخ 15/9/1383 يعني در آستانه روز دانشجو، احكام جديد بدون دعوت نماينده دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه و ديگر اعضاء رسمي كميته و تنها از سوي رياست اين كميته صادر گرديد كه شامل تغييرات فراواني از لحاظ كمي و كيفي در مقايسه با احكام ابتدايي بود.



از ميان 9 نفري كه به اتهام تعرض به نماينده ولي فقيه در دانشگاه و تخريب دفتر بسيج محكوم شده بودند يك نفر كاملا تبرئه گرديد و شش نفر ديگر محكوميتشان به دو ترم محروميت از تحصيل به صورت معلق، تقليل يافت و دو نفر ديگر نيز به محروميت از تحصيل به مدت دو نيمسال تحصيلي با احتساب سنوات به علاوه يك ترم محروميت از تحصيل به صورت معلق محكوم شدند.



حكم اوليه‌ اين دانشجويان به ترتيب محروميت از تحصيل به مدت دو نيمسال تحصيلي و پيشنهاد تشديد حكم به سه ترم محروميت از تحصيل به وزارت علوم و دو ترم محروميت از تحصيل بود. اما در مورد 9 نفر دانشجويي كه به سرپرست دانشگاه تعرض كرده بودند، يك نفر كه اشتباها از سوي حراست دانشگاه به كميته‌ انضباطي معرفي شده بود تبرئه گرديد ولي متاسفانه علاوه بر هشت نفر باقي مانده براي شش دانشجويي ديگر تنها براي تحقيق احضار شده بودند، به صورت غيابي و بدون طي روند قانوني احكام جديدي صادر شد كه در نوع خود بي‌نظير و بسيار قابل توجه است.



براي دو نفر از اين دانشجويان، با اتهام اقدام در جهت ضربه زدن به اركان نظام با برنامه‌ريزي قبلي و همكاري با گروه‌هاي غيرقانوني خارج از دانشگاه، سنگين‌ترين حكم ممكنه يعني دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات به علاوه پيشنهاد اخراج و محروميت از تحصيل در كليه‌ي دانشگاه‌هاي كشور به مدت 5 سال به كميته انضباطي مركزي وزارت علوم صادر گرديده است. از ديگر بندهاي محكوميت اين دو دانشجو كه در حكم كميته بدوي به آنها اشاره شده است، مصاديق فعاليت در گروهك‌هاي برانداز، قاتلين و محكومين قضايي است.



براي هشت نفر ديگر از اين دانشجويان، با اتهام ايجاد بلوا و آشوب در سطح دانشگاه، محكوميت به دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات به علاوه پيشنهاد اخراج با حفظ حق شركت مجدد در كنكور سراسري به كميته‌ انضباطي مركزي وزارت علوم صادر شده است. اين در حالي است كه بعضي از اين 8 نفر، اصولا در وقايع هيچ‌گونه حضوري نداشته و يا صرفا ناظر حوادث بوده و برخي نيز تلاش فراواني در جهت تعديل جو ملتهب و آرام نمودن اوضاع انجام داده‌اند. براي 4 نفر ديگر از دانشجويان حكم دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات به علاوه پيشنهاد تبعيد محل تحصيل، به كميته انضباطي مركزي وزارت علوم صادر شده است.



يك نفر باقي مانده نيز با توجه به اينكه در اتفاقات روز ‌12 آبان حضوري نداشته و برخي كاركنان حراست دانشگاه نيز شاهد اين امر بوده‌اند، علي‌القاعده بايد حكم تبرئه صادر مي‌شد، ولي با كمال تاسف براي وي حكم يك ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و يك ترم محروميت از تحصيل به صورت معلق صادر شده است.



جناب آقاي خاتمي



در اينكه بايد با متخلفين و مسببين وقايع اخير دانشگاه از هر طيف و گروهي كه هستند برخورد تنبيهي صورت گيرد، شكي نيست ولي آيا نبايد در اين زمينه بر اساس قانون و با رعايت عدالت عمل نمود؟ آيا صدور اينگونه احكام كه در نوع خود بي‌سابقه است، وجهه قانوني دارد؟ آيا ايراد اتهام اقدام در جهت ضربه زدن به اركان نظام با برنامه‌ريزي قبلي و همكاري با گروه‌هاي غيرقانوني خارج از دانشگاه در اين زمينه، در حد و قواره اين وقايع و دانشجويان بوده است؟ آيا اين اتهام از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور تاييد گرديده است؟



همه اين موارد در حالي مطرح مي‌شوند، كه حتي كوچك‌ترين برخوردي با توهين كنندگان به خداوند يكتا، حضرت ولي عصر (عج)، مكتب تشييع، انقلاب اسلامي و امام (ره) و ارزش‌ها كه در واقع زمينه‌ساز و محرك اصلي حركت تند برخي از دانشجويان مذهبي شد، صورت نگرفته و نمي‌گيرد و حتي برخي از آنان با گستاخي هر چه تمام، روند خود را ادامه مي‌دهند. هنوز كوچك‌ترين رسيدگي به تخلفات مسوولين كه با بي‌تدبيري، قصور و كوتاهي خود موجب ملتهب‌تر شدن فضاي احساسي دانشگاه شدند و در واقع به نوعي زمينه‌ساز بروز تنش در دانشگاه بوده‌اند، انجام نشده است و هنوز روندهاي اجرايي گذشته در دانشگاه پيگيري مي‌شود آيا بايد تيغ تيز توبيخ، تنبيه و اخراج آن هم به صورت فراقانوني بر دانشجويان مذهبي وارد شود كه ناخواسته حركتي ناشايست را از خود بروز داده كه خود نيز بدان اذعان دارند؟ آيا برخورد ارشادي كميته‌ي انضباطي هميشه بايد مشمول طيف خاصي كه اتفاقا همراه مديريت دانشگاه هستند، باشد؟



جناب آقاي رييس جمهور



نكته جالب در اينجاست كه به رغم تمامي اقدامات غيرقانوني و ناعادلانه كميته‌ انضباطي، سرپرست محترم دانشگاه مسووليت صدور احكام اخراج و تبعيد دانشجويان را از خود سلب و آنرا به عهده‌ شما مي‌گذارد.

وي در ديدارهاي خود با دانشجويان در اين هفته مطرح كرده است كه وي از حق شخصي خود در مورد اين حوادث گذشته است ولي در جلسات متعددي كه همراه جمعي از اساتيد با شما و آقاي دكتر توفيقي داشته‌اند مصوب شده است كه بايد تمامي مسببين و عاملين تعرض به سرپرست دانشگاه اخراج شده و به مدت پنج سال از تحصيل محروم شوند.



هنگاميكه دانشجويان به سرپرست دانشگاه تاكيد مي‌كنند كه حكم اخراج فقط براي گروهك‌هاي برانداز و محارب و قاتلين پيشنهاد و صادر مي‌گردد. دكتر صالحي ادعا مي‌كند كه وي نماينده‌ رسمي دولت و رييس جمهور بوده و چون آقاي خاتمي به او دستور داده است بايد تمامي دانشجوياني كه داخل اتوبوس بوده‌اند (حدود 40 - 50 نفر) اخراج شوند و اين اقدام براي حفظ مصحلت نظام در داخل و خارج كشور است. حتي اگر اين اقدام فراقانوني باشد.



رييس محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي



شما كه همواره شعار قانون‌گرايي و برخورد با رافت و مهرباني را با دانشجويان به قواي ديگر و منتقدين خويش پيشنهاد كرده و آن را در سرلوحه برنامه‌هاي خويش قرار داده‌ايد، دور از تصور است كه شما و جناب آقاي دكتر توفيقي اقدام به صدور چنين دستوري به سرپرست دانشگاه كرده باشيد. بي‌شك تدبير جنابعالي در فضاي حساس كنوني دانشگاه مي‌تواند در آرام نمودن فضاي ملتهب فعلي دانشگاه مثمرثمر باشد.



اميدواريم در مسير تحقق و اجراي عدالت در تمام سطوح تحت مديريت‌تان موفق و منصور باشيد.