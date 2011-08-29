بوشهر فقط یک کتابخانه عمومی دارد/ گرد غفلت بر کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر از دیرباز در کنار فقر انواع امکانات رفاهی، تفریحی، گردشگری و ... همواره با ضعف داشتن کتابخانه هایی مناسب روبرو بوده است به گونه ای که اهالی کتاب و کتابخوانی استان در حسرت کتابخانه جامع و فضایی مناسب هستند.

طی سالیان اخیر کتابخانه هایی در شهر بوشهر ایجاد شدند که دیری نپایید که به خاموشی گراییده، تخریب شده و یا کاربری آنها تغییر پیدا کرده است.

کتابخانه شهرداری بوشهر، کتابخانه مجتمع فرهنگی و هنری، کتابخانه امام خمینی(ره) و انواع کتابخانه دیگر در بوشهر به دلیل ضعف مدیریت تعطیل و یا هم اکنون مراحل تخریب خود را سپری می کنند.

فرو ریختن سقف کتابخانه ای با عمری کمتر از چهار سال

در سال 84 کتابخانه ای با مشارکت وزارت نفت تحت عنوان کتابخانه شهید عاشوری در مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر ایجاد شد که بارقه از امید را دل علاقه مندان به امر کتاب و کتابخوانی ایجاد کرد.

این کتابخانه بعد از اینکه دو سال بلا استفاده و یا به عنوان غذاخوری از آن استفاده می شود چشمش به کتاب باز شد اما در کمتر از یک و نیم سال بازگشایی، سقف کتابخانه ای که به گفته کارشناسان حداقل 40 سال باید عمر می کرد در چهارمین سال تولدش فرو ریخت تا ابتدا ضعف ساخت و ساز و حیف و میل شدن بیت المال در این میان نمایان شود و سپس اهالی کتاب و کتابخوانی استان را از داشتن کتابخانه ای مناسب محروم کند.

به گفته مدیرکل امور کتابخانه های استان بوشهر این کتابخانه باید تخریب شود و تعمیر این ساختمان امر نادرستی است و اگر قرار باشد ساختمان تخریب نشود باید کارهای اساسی برای نجات این ساختمان صورت گیرد.

علیرضا خوش طینت افزود: ممکن است ما سقف را تعمیر کنیم اما مشخص نیست که بدنه ساختمان بتوانند جوابگو باشد و اصلا شاید ایراد کلی از ستونها باشد.

با کمبود اعتبار روبرو هستیم

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: برای ساخت کتابخانه های جدید و تجهیز آنان با کمبود اعتبار روبرو هستیم.

علیرضا خوش‌ طینت افزود: در حال حاضر تعداد 60 باب کتابخانه عمومی با دارا بودن 566 هزار و 516 جلد کتاب در استان در حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.

وی توسعه فضای کتابخانه‌ های عمومی را بیش از 19 هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: به دنبال تجهیز کتابخانه‌ های عمومی استان به فناوری های روز و حرکت به سوی دیجیتالی شدن کتابخانه‌ ها و ارائه خدمات مطلوب ‌تر آنها هستیم.

بوشهر نیازمند کتابخانه مرکزی طبقاتی است

مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی استان بوشهر گفت: ظرفیت کنونی کتابخانه در استان بوشهر به ویژه شهر بوشهر پاسخگوی علاقه مندان به کتابخوانی نیست و مرکز این استان نیازمند کتابخانه مرکزی طبقاتی است.

خوش‌ طینت افزود: شهر بوشهر با کمبود کتابخانه مواجه است و کتابخانه های موجود در شهر بوشهر در اختیار این اداره کل نیست و توسط نهادهای مختلف اداره می شود.

وی با بیان اینکه مردم استان بوشهر اهل کتاب و کتابخوانی هستند، گفت: در سال 89 ، تعداد 746 هزار و 93 نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان به امانت رفته که این مقایسه در مقایسه با سال 88 دارای 35 درصد رشد بوده است.

مدیرکل کتابخانه ‌های عمومی استان بوشهرافزود: در این مدت تعداد 38 هزار و 172 نفر به عضویت کتابخانه‌های عمومی پذیرفته شدند که در مقایسه با سال 88 دارای 21 درصد رشد بوده است.

خوش طینت با بیان اینکه به دنبال زدودن گرد غفلت از کتاب و کتابخوانی استان هستیم، گفت: باید زمینه ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، بسترهای لازم برای ارتقای وضعیت کیفی و کمی کتابخانه‌های عمومی در استان فراهم شود.