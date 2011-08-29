عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تلفات توفان فیلیپین به 13 نفر رسید.

- سفارت کره جنوبی در طرابلس مورد حمله افراد ناشناس قرار رفت.

- سی.ان.ان گزارش داد : المقراحی عامل حادثه لاکربی در آستانه مرگ قرار دارد.

- وزیر خارجه الجزایر با رئیس دفتر اجرایی شورای انتقالی لیبی دیدار کرد.

- تلفات توفان آیرین در آمریکا به 18 نفر رسید.

- انتخابات نخست وزیر ژاپن با حضور وزیر دارایی و وزیر تجارت به دور دوم کشیده شد.

- در جریان یک انفجار انتحاری در عراق 29 نفر کشته شدند.

- از سرنوشت 50 هزار لیبیایی بازداشت شده به دست نیروهای قذافی خبری در دست نیست.

- پیش بینی ها از آسیب 20 میلیارد دلاری آمریکا در اثر توفان آیرین خبر می دهند.

- اوباما : تلاش برای فائق بر زیان های توفان آیرین چند هفته طول می کشد.

- وزیر خارجه اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست مذاکره با طرف فلسطینی را از سر بگیرد.

- محمود عباس دستور آزادی 40 بازداشت شده که اکثر آنان از اعضای حماس هستند صارد کرد.