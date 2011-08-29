یزد کلانشهر می شود/ اجرای مترو در گرو کلانشهر شدن یزد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی در نشستی خبری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: بحث کلانشهر شدن یزد طی دو سال گذشته پیگیری شده اما هنوز به نتیجه نرسیده زیرا برای تبدیل شدن به کلانشهر باید جمعیت و وسعت به حداقل هایی برسد که به نظر می رسد با الحاق دو روستا به یزد و الحاق حمیدیا و زارچ به شهر یزد، کلانشهر شدن یزد امکانپذیر شود.

وی با اشاره به بحث راه اندازی منوریل و مترو در یزد نیز بیان داشت: اجرای مترو یا منوریل نیز در گرو کلانشهر شدن یزد است زیرا اگر یزد کلانشهر شود، اعتبار برای مترو دریافت می‌ کند در غیر این صورت چنین اعتباری برای یزد تعریف نخواهد شد.

38 پروژه در مرکز یزد بهره ‌برداری می ‌شود

سیفی در بخش دیگری از سخنان خود از بهره برداری 38 پروژه با اعتباری بالغ بر 128 میلیارد ریال اعتبار در بخشهای مختلف آموزشی، بهداشتی، درمانی، برق ‌رسانی، مخابراتی و ... در شهرستان یزد به مناسبت هفته دولت خبر داد.

وی همچنین از اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در استان یزد همزمان با سراسر کشور خبر داد و افزود: این طرح در یزد از دوم تا پایان آبانماه اجرا می شود و برای اجرای آن به 731 نیرو نیاز است.

سیفی بیان داشت: متقاضیان فعالیت در اجرای این طرح می توانند برای ثبت نام به سایت آمار کشور مراجعه کنند.

فرماندار یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس اظهار داشت: انتخابات مجلس در 12 اسفندماه سال جاری برگزار می‌ شود و امسال یک نماینده به مجموع نماینده های یزد اضافه خواهد شد.

یک نماینده به نماینده های یزد اضافه می شود

سیفی یادآور شد: در صورت تصویب این طرح در مجلس شهرستانهای یزد، بافق و بهاباد به عنوان یک حوزه انتخابیه صاحب دو نماینده می شوند.

سیفی با اشاره به لایحه ارائه شده به مجلس در مورد افزایش تعداد نمایندگان استان یزد بیان داشت: در صورت تصویب این لایحه، یک نماینده به نمایندگان یزد اضافه خواهد شد و یزد، بافق و بهاباد دارای دو نماینده می ‌شوند.

وی یادآور شد: به احتمال زیاد شعب اخذ رای در یزد از 250 شعبه به 280 شعبه خواهد رسید.

سیفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توزیع اعتبارات در استان یزد اظهار داشت: اعتبارات سال جاری استان توزیع شد و شهرستان یزد 22.3 درصد مجموع اعتبارات عمرانی را از آن خود کرد.

22.3 درصد اعتبارات عمرانی استان به یزد اختصاص یافت

فرماندار یزد مجموع اعتبارات عمرانی یزد در سال جاری را 17 میلیارد و 600 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: البته نیاز و درخواست دستگاه‌های شهرستان یزد بالغ بر 40 میلیارد ریال است.

وی افزود: این اعتبار در فصول مختلف توزیع شده و بخش عمده آن معادل چهار میلیارد و 960 میلیون تومان معادل 28 درصد به فصل عمران شهری و روستایی اختصاص یافته است.

فرماندار یزد در این نشست همچنین به تشریح مسائل و مشکلات حاصل از بروز خشکسالی در یزد اشاره کرد و افزود: به چاه‌ های آب شیرین، دامداران و ... خسارت کلی وارد شده و قنوات منطقه دربید نیز به طور کامل خشک شده است.

همه قنوات منطقه "دربید" خشک شد

سیفی عنوان کرد: خشکسالی نه تنها دامداری و کشاورزی را در معرض تهدید قرار داده بلکه اگر آب انتقالی نبود، آب شرب و بهداشت مردم نیز به طور قطع دچار مشکلات عدیده ‌ای بود.

فرماندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال 90 در سطح کشور باید 2.5 میلیون شغل ایجاد شود، اظهار داشت: 37 هزار مورد از این تعداد باید در استان یزد ایجاد شود.

30 میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی برای یزد ابلاغ شد

وی بیان داشت: در استان یزد تاکنون برای هشت هزار و 867 شغل برنامه ریزی شده و زمینه های تحقق آن فراهم شده است.

سیفی عنوان کرد: 30 میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی برای استان یزد ابلاغ شده که در صورت تخصیص بخش زیادی از تعهدات یزد در زمینه تامین شغل محقق می شود.

وی همچنین بیان داشت: اگر تسهیلات صنعت استان نیز تخصیص یابد، یزد می تواند به رقمی بیش از تعهداتش در زمینه اشتغالزایی دست پیدا کند.