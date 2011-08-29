آزمون سراسری هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری آزمون سراسری اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی استان اظهار داشت: با توجه به نقش و اهمیت جایگاه آموزش در سطح اصناف و بازار و استفاده از علوم جدید برای توسعه فعالیت های تجاری این مهم به صورت ویژه در سال 90 جزء برنامه های حوزه اصناف خواهد بود.

وی افزود: اولین دوره آزمون قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی جهت سطح بندی اعضاء هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مازندران در تمامی شهرستانهای استان به منظور میزان آشنایی شرکت کنندگان از قانون و آیین نامه های نظام صنفی و قوانین و مقررات مربوطه برگزار شد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: هدف از برگزاری این آزمون آگاهی و ارتقاء سطح مهارتهای اعضاء هیئت مدیره اتحادیه های صنفی است و اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی در مدت زمان تعیین شده به عمده ترین مواد قانونی نظام صنفی و فعالیتهای حوزه قانون آشنا و پاسخگو خواهند بود.

وفایی نژاد با ابراز خرسندی از استقبال مجامع امور صنفی در شهرستان بیان داشت: در این آزمون هزار و 781 نفر از روسا و اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستانهای استان در محل های تعیین شده در استان شرکت کردند.

وی با تاکید بر توجه بیش از پیش تشکل های صنفی به آموزش اعلام داشت: از شهرستانهایی که امتیاز بالاتری کسب کردند به نحو شایسته تقدیر می شود.

