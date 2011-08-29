محمود بهمنی در گفتگو با مهر در مورد طرح جدید نمایندگان مجلس برای اعلام دوباره نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی در کنار مرکز آمار گفت: بانک مرکزی که پیش از این نیز نرخ تورم را اعلام می کرد و تلاش خود را در این زمینه بکار می بست، در همان زمان هم که عنوان کردند بانک مرکزی دیگر نرخ تورم را منتشر نکند، مطرح کردیم که بانک مرکزی طی حدود 80 سال گذشته نرخ تورم را همواره اعلام کرده است.

تولید نرخ تورم مختص بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به زحماتی که کارشناسان بانک مرکزی برای اعلام نرخ دقیق تورم متقبل می شوند، عنوان کرد: اما به یکباره اعلام کردند که نرخ تورم را بانک مرکزی اعلام نکند و فلان سازمان اعلام کند، در حالی که تورم مختص بانک مرکزی است، عوامل پولی یا فاکتورهای پولی برای بانک مرکزی است.

وی با تاکید بر اینکه تخصص بانک مرکزی تعیین نرخ تورم است، افزود: بانک مرکزی هم اکنون نیز نرخ تورم را تولید می کند، همانگونه که در تیرماه گذشته نرخ تورم را تولید کرده بودیم، نرخ تورم مردادماه را نیز تولید خواهیم کرد. در عین حال، نرخ تورم تولیدی بانک مرکزی براساس آخرین اصلاحات انجام شده است به طوری‌که سال پایه بانک مرکزی سال 83 و سال پایه مرکز آمار سال 81 است.

این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به این سئوال که بهتر نیست، سال پایه و سبد بانک مرکزی و مرکز آمار برای تولید نرخ تورم یکسان شود؟ اظهارداشت: برای این کار باید به ما این نکته را اعلام کنند، اما بانک مرکزی قصد دارد که سال پایه نرخ تورم را سال 90 قرار دهد و 7 سال آن را بالا بیاورد.

برخی‌ها نرخ تورم اعلامی را نمی پذیرند

وی تاکید کرد: برخی ها نمی خواهند که تورم اعلام شده را بپذیرند و پذیرش این موضوع برای آنها سخت است، آنها مطرح می کردند که هدفمندی یارانه ها شدیدا قیمتها را افزایش می دهد و تورم را 70، 80 درصد بالا می برد و حتی صحبتهای دیگری نیز مطرح می کردند.

بهمنی اضافه کرد: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بود که حداکثر تورمی که با اجرای هدفمندی یارانه ها تحمیل خواهد شد، 15 درصد است. از آذر و دی ماه هم روند تورمی در کشور کاهنده است به طوریکه در خردادماه نرخ تورم 1.2 درصد افزایش داشته و در تیرماه این رشد معادل 9 دهم درصد بوده است، یعنی روند افزایشی آن کاهنده بوده و شیب تورم در حال برگشت است.

6.4 درصد نرخ تورم ناشی از هدفمندی

رئیس کل بانک مرکزی با اظهارامیدواری نسبت به اینکه از آذرماه امسال شیب تورم رو به پائین خواهد بود، گفت: براساس آخرین محاسبات بانک مرکزی، از نرخ تورم 16.3 درصدی تیرماه امسال، 4.5 درصد ناشی از هدفمندی یارانه ها به صورت مستقیم و 1.9 درصد ناشی از عوامل غیرمستقیم است و چنانچه مجموع این دو رقم را از 16.3 درصد کم کنیم مشاهده می کنیم که نرخ تورم تنها 9.9 درصد است.

وی ادامه داد: این نرخ همان نرخ هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی است، اما به هر حال باید این مطلب را در نظر گرفت که با اجرای هدفمندی یارانه ها کار بسیار عظیمی صورت گرفته است، چگونه می توان انتظار داشت که با افزایش دو یا سه برابری قیمتها و افزایش قیمت بنزین از 100 و 400 تومان به 700 تومان، نرخ تورم کاهش یابد، مشخص است که نرخی به نرخ تورم افزوده خواهد شد.

نرخ تورم نقطه به نقطه معکوس شد

بهمنی پیش بینی کرد که روند افزایشی نرخ تورم کاهنده باشد و ممکن است که نرخ 16.3 درصد تیرماه به حدود 17.1 تا 17.2 درصد در مردادماه امسال برسد و تنها 7 یا 8 صدم درصد افزایش داشته باشد، این روند نیز تا آذر ماه ادامه خواهد داشت و از آذر و دی ماه امسال روند تورم برعکس خواهد شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر هم نرخ تورم نقطه به نقطه روند معکوس را در پیش گرفته و رو به پائین است و روند کاهنده نرخ تورم را همین نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد.