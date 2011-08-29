آخرین خبرها از حال و روز دیکتاتور تونس/ بن علی نمازخوان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله "پاریس مچ" (Paris match) در گزارشی به نقل از یکی از افراد نزدیک به خانواده "زین العابدین بن علی" نوشت: "لیلی طرابلسی" همسر رئیس جمهور مخلوع تونس هم اکنون در کاخی که در عربستان برایشان در نظر گرفته شده، در اتاقی مجزا از همسرش اقامت دارد.

وی تاکید کرد: بن علی در این روزها دچار افسردگی شدید شده و اتاقش را ترک نمی کند. وی همسرش را مسئول از دست رفتن تاج و تخت حکومت خود در تونس می داند و در نظر دارد طرابلسی را پس از 19 سال زندگی مشترک طلاق دهد.

این مجله فرانسوی درادامه نوشت: لیلی طرابلسی در برخی موارد با پوشیدن لباس زنان سعودی و زدن نقاب وارد فروشگاههای سعودی می شود تا آنچه برای خانواده اش رخ داده فراموش کند، اما به نظر می رسد تا زمانی که خاندان بن علی در دادگاههای تونس محاکمه نشوند، کابوسهای وی همچنان ادامه داشته باشد.

در ادامه این گزارش به علت اصلی اختلافات بن علی و همسرش اشاره شده و آمده است: دلیل اصلی طلاق احتمالی بن علی از همسرش این است که وی و خانواده اش لیلی طرابلسی را مقصر اصلی ایجاد نارضایتی و نفرت مردم در دو دهه گذشته از حکومت می دانند.

این در حالی است که گزارشهای معتبر رسانه ای نشان می دهد: بن علی در حین قیام مردم علیه حکومت به نصیحت "حلیمه" دختر کوچکش که خواستار زندانی شدن "لیلی طرابلسی" و محاکمه وی شده بود، گوش نکرده است. بر این اساس، حلیمه به پدرش گفته است: "مادرم لیلی را طلاق بده و خودت و مردمت را نجات بده". اما بن علی به صحبتهای وی توجهی نکرده است.

از سوی دیگر دیکتاتور مخلوع تونس دراین روزها از اتاقش بیرون نمی آید، نمازخوان شده و در نظر دارد یادداشتهای شخصی خود را در جهت پاسخگویی به اتهامات مطرح شده نوشته و منتشر کند.