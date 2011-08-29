جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم جداسازی بخش‌های فرهنگی و صنعتی چاپ از یکدیگر گفت: معضل جدی حوزه چاپ ما، حرف‌هایی نیست که امروزه در برخی تریبون‌ها زده می‌شود؛ چیزی که صنعت چاپ از آن دور مانده، قرار نداشتن آن در خاستگاه اصلی خودش است.

وی افزود: باید سیاستگذاری بخش صنعتی چاپ را به بخش صنعت و سیاستگذاری بخش فرهنگی آن را به بخش فرهنگ سپرد؛ این مسئله هم تعارف‌بردار نیست و نباید اینگونه فکر کرد که می‌توان آن را به تعویق انداخت.

مدیر سابق دفتر امور چاپ وزارت ارشاد در توضیح بیشتر این مسئله گفت: واقعیت این است که وزارت ارشاد آن هم در حد یک معاونتش، توان تولیت هر دو بخش صنعت چاپ یعنی فرهنگی و صنعتی را ندارد. اساساً بخش فرهنگ توان و تکفل صنعتی پرهزینه و البته در صورت موفقیت پرسود مانند چاپ را ندارد.

ذکایی همچنین با اشاره به دوره مسئولیت خودش در حوزه چاپ در وزارت ارشاد افزود: ما خیلی تلاش کردیم که این مسئله را به طریقی منتقل کنیم، اما مقاومت‌هایی وجود داشت و جنس آنها هم غالباً کارشناسانه نبود و در نهایت ما موفق نشدیم و کنار کشیدیم.

وی گفت: البته باید اذعان کرد که بدنه صنعت چاپ ما درد را تشخیص داده‌اند، اما در مورد درمانش آنها هم در چاله بخشی‌نگری افتاده‌اند و تصورشان این است که درمان این درد، این است که همه چیز به آنها سپرده شود و همین شده که کشورهایی مانند امارات متحده عربی که تا 10 سال پیش هیچ نامی در صنعت چاپ نداشتند، امروز حرفی برای گفتن دارند.

مدیر سابق دفتر امور چاپ وزارت ارشاد افزود: به جرات می‌توانم بگویم که اگر بخش صنعتی چاپ به حوزه صنعت و بخش نرم‌افزاری آن به حوزه فرهنگ واگذار شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ از جمله آنها تسهیلات ارزان قیمت است که بخش صنعتی چاپ ما به جهت چتر بی‌جهت گسترده فرهنگ بر آن، از آنها محروم است.

ذکایی تاکید کرد: امروزه در هیچ کشوری صنعت چاپ زیرمجموعه بخش فرهنگی دولت نیست و باید اذعان کرد که چاپ ما با نگاهی که متعلق به 20 سال پیش است، اداره می‌شود.

وی گفت: وزارت ارشاد در حوزه چاپ هم مانند دیگر حوزه‌ها اعم از کتاب، مطبوعات، سینما و فناوری اطلاعات، باید فقط نقش نظارتی - حمایتی داشته باشد، نه اینکه وارد کارهای اجرایی شود. این آسیبی است که تا به حال به صنعت چاپ وارد شده است؛ یعنی ما مواجهیم با انبوهی از چاپخانه‌داران کوچک که قدرت حضور در بازارهای خارجی و حتی داخلی را ندارند.

مدیر سابق دفتر امور چاپ وزارت ارشاد افزود: به نظر من چاپ باید سازمانی همانند کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام‌پزشکی و سازمان نظام‌پرستاری داشته باشد و اهم کار توسط بخش خصوصی انجام شود. این سازمان می‌تواند سازمان توسعه صنعت چاپ باشد.

ذکایی ادامه داد: وزارت ارشاد در حال حاضر تصدی بسیاری از فعالیت‌هایی را که در شان این وزارتخانه هم نیست، بر عهده گرفته است. معتقدم دولت در حوزه چاپ بیش از اندازه نقش تصدی‌گری دارد و در حالی که می‌تواند بسیاری از فعالیت‌هایش را به سندیکاها واگذار کند.