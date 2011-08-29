به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاههای هنر اسلامی تبریز، شاهد تهران و علوم و معارف قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه در آزمون ‌سراسری ‌سال 90 را اعلام کرد.

اسامی داوطلبانی که علاقمندی به تحصیل در دانشگاههای هنر اسلامی تبریز، شاهد تهران و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه را در زمان انتخاب رشته‌های تحصیلی، در آزمون سراسری سال 90 در فرم انتخاب رشته اینترنتی خود انتخاب کرده اند در صورت کسب حد نصاب لازم، امروز دوشنبه 7 شهریور اعلام می شود.

اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی که حدنصاب لازم را کسب کرده‌اند، در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می شود.

معرفی شدگان لازم است به منظور شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل مختلف گزینش براساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده در این اطلاعیه اقدام کنند و عدم مراجعه داوطلبان در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی می شود.