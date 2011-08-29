ناوگان ریلی حمل سوخت ایران توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس فیلسرایی درباره آخرین وضعیت توسعه ناوگان ریلی حمل و نقل فرآورده های نفتی کشور توسط بخش خصوصی، گفت: با خصوصی شدن مدیریت مخزن دارها، همکاری های تنگاتنگ برای افزایش انتقال فرآورده های نفتی با شبکه ریلی ادامه دارد .



وی با بیان اینکه هم اکنون حدود سه هزار مخزن برای انتقال ریلی فرآورده های نفتی در سطح کشور فعال است، تصریح کرد: سال گذشته حدود 2.1 میلیارد لیتر سوخت مایع توسط ناوگان ریلی کشور جابه جا شده است.

معاون مدیر در حمل و نقل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر توسعه ناوگان ریلی انتقال فرآورده های نفتی در صدر سیاست های راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت های ریلی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار دارد، اظهار داشت: با ورود لوکوموتیوهای جدید و رفع گلوگاه های مسیر، امکان تجهیز و توسعه این ناوگان وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه معمولا از ناوگان ریلی برای جابه جایی فرآورده های نفتی در مسافت های طولانی و بالای 500 کیلومتر استفاده می شود، بیان کرد: مسیرهای بندر ماهشهر به نیروگاه شهید رجایی، اصفهان به بندرعباس، اراک به نیروگاه سهند و بندرعباس به مشهد، مهمترین مسیرهای ریلی برای انتقال فرآورده های نفتی است.

این مقام مسئول همچنین از تامین بلند مدت نیروگاه های نکا، شهید رجایی، سهند و مشهد از طریق شبکه ریلی خبر داد و افزود: با توجه به سیاست دولت مبنی بر توسعه شبکه ریلی از 9 به 14 هزار کیلومتر، پیش بینی می شود ظرفیت حمل ریلی فرآورده های نفتی در برنامه پنجم کشور افزوده شود.