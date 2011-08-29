ثبت‌ نام اینترنتی دوسالانه سفال و سرامیک آغاز شد

بهزاد اژدری دبیر دهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دوسالانه هم‌اکنون روال برنامه‌ریزی‌شده خود را طی می‌کند و ثبت‌نام اینترنتی هنرمندان سفالگر و سرامیک‌کار از طریق سایت دوسالانه از ابتدای هفته جاری آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این دوسالانه بدون تغییر در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده رو به جلو حرکت می‌کند، افزود: وب سایت ثبت‌نام دوسالانه سفال و سرامیک تاکنون بازدیدکننده‌های زیادی داشته است به طوری که طی دو روز اول، بیش از سه هزار نفر از آن دیدن کرده‌اند. اما طی روزهای آینده معلوم خواهد شد که چه تعداد از این بازدیدکنندگان برای ثبت‌نام و ارائه اثر مراجعه کرده‌اند.

اژدری همچنین خبر داد ثبت‌نام برای ارائه اثر در دهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران تا اواخر شهریورماه ادامه خواهد داشت و ابراز امیدواری کرد برنامه‌های اجرایی دوسالانه تا سه هفته دیگر و طبق برنامه‌ریزی‌ها آغاز شود.