به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر گفت طرح "ضد فساد مالی" خود را در نشستی که در تاریخ 21-20 اکتبر (29-28 مهر) در زوریخ برگزار خواهد شد، اعلام خواهد کرد. وی گفت: من در این نشست نقشه راه در خصوص اینکه کجا باید برویم و کی باید برویم را اعلام خواهم کرد. در حال حاضر در مورد آیتم های مختلفی کار می کنم و درنشست زوریخ، آنها را اعلام خواهم کرد.

بلاتر در ماه ژوئن و زمانی که برای چهارمین بار متوالی به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد قول داد که با فساد مالی مبارزه خواهد کرد. رقیب او محمد بن همام به دلیل شایعاتی مبنی بر اینکه به روسای فدراسیون های حوزه کاراییب برای جانبداری از وی در انتخابات ریاست فیفا رشوه داده، از انتخابات کنار کشید.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، بلاتر در این خصوص گفت: من واقعا ناامید و ناراحتم. آنها بخشی از فیفا هستند و من خیلی در این خصوص ناراحتم.