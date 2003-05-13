نظام آ موزشي كشور پژوهش محور نيست

به گزارش گروه اخبار دانشگاهي خبرگزاري مهر، "مويد فر" با بيان اين مطلب ، گفت: دهها سال است كه نظريه هاي پيشرفته تربيتي مبتني بر روش حل مساله به جاي حفظ وبه خاطر سپردن اطلاعات، مطرح شده و صرفا در دانشگاهها تدريس مي شوند در حالي كه اين نظريات تنها به منظور به خاطر سپردن مطرح مي شوند وروشهاي آموزشي آنها تغيير نمي كند.

مويد فر تصريح كرد : بايد از همان مراحل نخست تعليم وتربيت، روحيه پژوهشگري، خلاقيت و نو آوري را در دانش آموزان تقويت كرد و آن را درمراحل بعدي ، از جمله دردانشگاه گسترش داد.

رييس پژوهشكده فرهنگ، هنر و ارتباطات ادامه داد: در شرايط كنوني، دانش آموزان و دانشجويان صرفا به مخاطب تبديل شده و در جريان آموزش نقشي ندارد و از سوي ديگر معلم و استاد تنها متكلم وحده به شمار مي روند كه اين موضوع تقابل مناظره وانديشه ها كه مبناي اصلي خلاقيت، نوآوري وپژوهش است، بوجود نمي آيد.