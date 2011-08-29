هواداران قذافی از سپرهای انسانی علیه انقلابیون استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی نوشت: انقلابیون لیبی که به 30 کیلومتری شهر سرت زادگاه قذافی رسیدند، اعلام کردند هواداران دیکتاتور از سپرهای انسانی برای سرکوب مخالفین و ورود آنها به این شهر استفاده می کند.

مخالفین قذافی که در نظر دارند با قبایل شهر سرت مذاکره کرده و ورودی بدون خونریزی به این شهر داشته باشند، از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی می خواهند تا انبار موشک های "اسکاد" را بمباران کنند.

سرهنگ "سلیم مفتاح" یکی از فرمانده های مخالفین به شبکه خبری الجزیره گفت: در صورتی که مذاکرات برای ورود مسالمت آمیز به شهر سرت با شکست مواجه شود، مخالفین قذافی در ظرف 10 روز سرت را تصرف می کنند و هدف ما آزادی است نه خونریزی.

شهر سرت زادگاه قذافی و مقر اصلی قبیله وی موسوم به القذاذفه است که برخی منابع پناه بردن قذافی به این شهر را دور از ذهن نمی دانند.

