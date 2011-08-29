علت مهاجرت پرستاران ایرانی بیکاری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان اظهار داشت: تعداد 100نفر پرستاران اعزامی به خارج از کشور طی 6 ماه گذشته و به طور میانگین 200 نفر در سال در مقایسه با جمعیت 150هزار نفری پرستاران رقم قابل ملاحظه ای نیست.

وی با اشاره به بحران کمبود نیروی پرستار در سایر کشورها به علت مهاجرت، افزود: در بسیاری از کشورهای جهان مانند منطقه جنوب آسیا مشاهده می شود مهاجرت پرستاران به کشورهای دیگر، کشور مبدا را با بحران کمبود نیروی بهداشتی درمانی مواجه کرده است اما در کشور ما رقم مهاجرت یک درصدی پرستاران مهاجر نسبت به کل جامعه پرستاری زیاد نیست و کشور را با بحران مواجه نکرده است.

معاون فرهنگی و امور بین الملل سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: علت مهاجرت پرستاران ایرانی به خارج از کشور بیکاری نیست بلکه اعزام آنان فرصت ادامه تحصیل برای پرستاران متقاضی اشتغال را در کشورهای دیگر فراهم می کند.

وی ادامه داد: بسیاری از پرستاران ایرانی به دنبال فرصتی برای ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر هستند اما متاسفانه در کشور ما این امکان میسر نیست به همین علت پرستاران از فرصت کار برای تکمیل تحصیلات خود در خارج از کشور استفاده می کنند.

نجاتیان خاطرنشان کرد: اگر ساز و کاری اندیشیده شود که پرستاران ایرانی اعزامی به خارج از کشور به عنوان سفیران فرهنگی و نماینده ای از فرهنگ، تمدن و دانش ایرانی به شمار روند، مهاجرت پرستاران فرصت گرانبهایی برای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه مهاجرت پرستاران فرصتی را برای نظام سلامت کشور در صورت بهره برداری صحیح ایجاد می کند، افزود: باید امکاناتی فراهم شود که پرستاران ایرانی پس از چند سال کار در کشورهای دیگر در ایران جذب شوند و با ورود به ایران دانش خود را به کشور خود منتقل کنند و خدمات شایسته خود را به هموطنان خود ارائه دهند.

معاون سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: اگر بتوانیم جایگاه اجتماعی مناسب و شرایط اقتصادی خوبی را برای پرستاران فراهم کنیم شاید میزان مهاجرت پرستاران به سایر کشورها کاهش یابد گرچه اکنون نیز این رقم زیاد نیست.