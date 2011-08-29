شهرداری اردبیل با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد جدی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری قبل از ظهر دوشنبه در جلسه برخورد و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز اظهار داشت: منطقی نیست به منظور ایجاد درآمد برای شهرداری از انجام تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز چشم پوشی کرد که این موضوع با اخلاق اسلامی و عدالت فاصله زیادی دارد.

وی با اشاره به وضعیت درآمد شهرداری و انتظارات به حق مردم از مسئولان در امر خدمات شهری افزود: اگر بتوان تمام احکام صادره از سوی کمیسیون ماده 100 را عملی کرد بی شک شاهد شهری ایده آل با خدمات شهری مناسب خواهیم بود.

بدری به پیگیری برخورد با ساخت طبقات اضافی بدون مجوز تأکید کرد و متذکر شد: مهندسین ناظر و مهندس محاسب باید در موعد مقرر گزارش تخلف را به شهرداری اعلام کنند در غیر این صورت باید پاسخگوی عواقب امور باشند.

جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز قبل از اجرا گرفته می شود

شهردار اردبیل خواستار شناسایی، اخذ حکم و تخریب ساخت و سازهای خارج از محدوده شد و اظهار داشت: ساخت و سازهای غیر مجاز باید قبل از اجرا جلوگیری شود و در صورت اجرای اسکلت می توان انواع اسکلت را پلمپ کرد تا فرد توان اجرای سقف را نداشته باشند در صورتی که آسیبی به پلمپ زده شده وارد شود می توان از طریق محاکم قضایی اقدام کرد.

وی تمام مسئولان را به رعایت قانون بدون در نظر گرفتن حقوق فردی اشخاص دعوت کرد و افزود: شهرداری در ایجاد درآمد و ارائه خدمات بهینه در شأن مردم اردبیل مصمم است بدون اغماض تمام توان خود را به کار گیرد تا بتواند اردبیل را به جایگاه ویژه خود رساند.

تخریب هزار واحد ساخت و ساز غیر مجاز در اردبیل عملی می شود

در این جلسه معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل نیز اظهار داشت: از سال 85 تا کنون حکم تخریب یک هزار و 719 ساختمان غیر مجاز از سوی کمیسیون ماده 100 در سه منطقه شهرداری اردبیل صادر شده است.

کیومرث اوچی عنوان کرد: بر اساس آمار اعلام شده در مورد ساخت و ساز غیر مجاز از سوی مناطق سه گانه، در منطقه یک از 106 حکم صادر شده تعداد 7 مورد اجرا و 97 مورد در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: در حوزه شهرداری منطقه دو در پنج سال گذشته، 705 مورد حکم تخریب صادر و از این تعداد در سال 90 فقط 13 مورد اجرا شده است.

اوچی افزود: این آمار در منطقه سه از سال 85 تا سال 90، 908 مورد بوده که 120 حکم آن اجرا و مابقی اجرا نشده است.

معاون خدمات شهری شهرداری همچنیناز شناسایی180 دستگاه سد معبر کننده برای فروش میوه و تره بار در سطح شهر خبر داد و ابراز داشت: تعداد 32 فقره دستفروش میوه که به وسیله ارابه های دستی به این کار مشغول هستند نیر در حوزه منطقه 2 شناسایی شده اند.

اوچی از شناسایی 12 منطقه با همکاری سازمان میادین میوه و تره بار جهت ایجاد غرفه های توزیع میوه و تره بار و ساماندهی دستفروشان این صنف خبر داد و افزود: این مناطق جهت تهیه طرح به مشاورین ارائه شده تا نتایج نهایی را در حداقل زمان ممکن به شهرداری تحویل دهند.