جشنواره نوآوری و شکوفایی منطقه غرب کشور در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفتر بنیاد نخبگان استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق افزود: 165 طرح به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که با قضاوت حدود 60 داور 100 طرح به عنوان طرح برگزیده به نمایشگاه راه پیدا خواهند کرد.

مریم اسلام پناه با اشاره به تاثیر برگزاری اینگونه جشنواره ها در ایجاد انگیزه و نوآوری استعدادهای برتر استان، گفت: حضور مسئولان پنج استان منطقه غرب کشور، صاحبان سرمایه تجاری سازی از تفاوت های این جشنواره است.

وی افزود: 40 درصد از طرح های ارسال شده به این جشنواره از استان کرمانشاه، 20 درصد از استان همدان، 15 درصد از استان لرستان و 20 درصد از استان های کردستان و ایلام است.

اسلام پناه بیشترین طرح های جشنواره نوآوری و شکوفایی منطقه غرب ( زاگرس) را در 14 زمینه عنوان کرد و گفت: رشته برق و الکترونیک بیشترین طرح ها و رشته صنایع غذایی کمترین میزان طرح های این جشنواره را به خود اختصاص داده اند.

رئیس دفتر بنیاد نخبگان استان کرمانشاه در خصوص جوایز برگزیدگان اظهار داشت: اعطای تسهیلات سه تا پنج میلیون تومانی، سفر حج عمره و تسهیلات نظام وظیفه از جمله جوایزی است که به برگزیدگان این جشنواره اهدا خواهد شد.

اسلام پناه با بیان اینکه برای اولین بار کارگاه مالکیتهای فکری در سطح کشور در اینگونه جشنواره ها برگزار می شود، تصریح کرد: نظام حل و فصل مالکیت های فکری، آشنایی با شرکت های تعاونی دانش بنیان، تجاری سازی، همچنین برگزاری کارگاه خلاقیت و موتور اشتغال پارک و علم و فناوری مالزی نیز از برنامه های جانبی این جشنواره است.

وی برگزاری مسابقات رباتیک، نقاشی و استعدادیابی توسط مشاوران را از دیگر برنامه های جانبی این جشنواره عنوان کرد و افزود: پیش بینی ارائه 60 طرح در بخش خدماتی و تجاری در جشنواره نوآوری و شکوفایی منطقه غرب( زاگرس) بخش های ویژه این جشنواره را تشکیل می دهد.

اسلام پناه میزان اعتبار اختصاص یافته به جشنواره نوآوری و شکوفایی منطقه غرب( زاگرس) را 80 تا 100 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این جشنواره در قالب 80 غرفه و در محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه برگزار می شود.