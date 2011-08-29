8 طرح تولید فولاد کشور آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان آذربایجان غربی، مهدی غضنفری صبح امروز دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه کارخانه سیمان ارومیه که به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد، گفت: پروژه‌های عمرانی نیازمند دو عامل اصلی سیمان و فولاد هستند که این دو در دولتهای نهم و دهم مورد توجه ویژه قرار گرفت و کارخانه های مختلفی در این زمینه احداث شد.

وی به ظرفیت سالانه تولید سیمان در کشور اشاره کرد و افزود: ظرفیت سالانه تولید سیمان درایران 66 واحد با 94 کوره روشن معادل 74 میلیون تن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تا پایان امسال این ظرفیت به بالای 80 میلیون تن می رسد و تا پایان برنامه پنجم و با همت صنعتگران این ظرفیت به بالای 110 میلیون تن خواهد رسید.

غضنفری با بیان اینکه در چهارماهه اول امسال 23 میلیون تن سیمان تولید شده است، گفت: ایران در موضوع سیمان یک کشور صادر کننده است ، زیرا در حال حاضر نیاز داخل به صورت کامل رفع شده و بخشی از آن نیز صادر می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به حجم واگذاریها در حوزه معدنی اشاره کرد و گفت: تاکنون این واگذاریها به میزان 9 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون 8 طرح فولادی در 8 استان شروع شده است که آمادگی کامل داریم همه آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

غضنفری در پایان تاکید کرد: دو امر مهم سرمایه گذاری و برندسازی باید در صنعت مورد توجه بیشتری قرار گیرد.