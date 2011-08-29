به گزارش خبرگزاری مهر، "نیچروان بارزانی" که در هفته گذشته به ایران سفر کرده بود در مصاحبه با "روداو" گفت : در سفر به تهران با مقامات سیاسی و نظامی ایران درباره مسائل مرزی و فعالیت گروهک پژاک در شمال عراق گفتگو کردیم. ما خواستار روابط دوستانه با کشورهای همسایه خود بر اساس احترام متقابل هستیم. اما متاسفانه در مرز کردستان عراق با ترکیه و ایران گروه های پ.ک.ک و پژاک حضور دارند.

بارزانی در ادامه افزود : مطمئنا این دو گروه ( پژاک و پ.ک.ک) از یکدیگر جدا نشدنی هستند زیرا از سیستم و نیروهای مشابهی استفاده می کنند و حضور آنها در کوهای شمال عراق و دهکده های مرزی مشکلاتی را برای ما با همسایگانمان به وجود آورده و باید بگویم که پژاک و پ.ک.ک مصالح کردستان عراق را رعایت نمی کنند و به همسایگان بهانه می دهند تا به نقاط مرزی حمله کنند.

معاون رئیس جمهور اقلیم کردستان عراق در ادامه افزود : ما یک دولت داریم و نباید اجازه دهیم که گروه های شبه نظامی در مرزهای ما فعالیت کنند. علاوه بر آن بر اساس قوانین بین المللی نباید اجاز دهیم تا از خاک ما برای حمله به کشورهای دیگر استفاده شود.

"نیچروان بارزانی" در سفر به تهران و دیدار با "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران

وی در مورد اقدامات تروریستی گروهک پژاک نیز گفت : نیروهای پژاک اقدام به عبور از مرز کرده و در داخل ایران دست به خرابکاری می زنند و مجددا به کردستان بازمی گردند که بر اساس قوانین بین المللی این وضعیت قابل قبول نبوده و کردستان عراق نیز آن را نمی پذیرد. هین موضوع موجب بروز مشکلاتی میان ما و ایران شده، تهران با صراحت به ما گفته که اقلیم کردستان باید کنترل بیشتری بر روی مرزهایش داشته باشد. تهران خواستار استقرار نیروهای کردستان در مرز است .

بارزانی در ادامه افزود : مقامات ایرانی به ما گفته اند که آنها دشمن کردستان عراق نیستند اما منطقی نیست که عده ای در نقاط مرزی کردستان حضور داشته و از این منطقه حملاتی را علیه ایران طرح ریزی کنند.

نخست وزیر سابق عراق همچینین گفت : قبلا گفته ام و بازهم تاکید می کنم که پژاک باید سلاح خود را زمین گذاشته و به مصالح کردستان عراق توجه کند. قربانیان اصلی اقدامات پژاک مردم کردستان هستند. ما هم اکنون دولت مستقلی هستیم و اولویت اول ما مصالح کردستان عراق است از همین رو پژاک باید تصمیم قاطعی درباره فعالیت های آتی خود اتخاذ کند.

بارزانی در پاسخ به پرسشی در رابطه با احتمال استقرار نیروهای پیشمرگ در مرز کردستان عراق با ایران نیز گفت : در حال رایزنی با تمامی گروه ها برای اتخاذ تصمیم مناسب در این زمینه هستیم.

معاون رئیس جمهور اقلیم کردستان عراق در ادامه ادعای گروه پژاک مبنی بر اینکه حمله ای علیه ایران نداشته را دروغ خواند و گفت : این اظهارت کاملا بی اساس است اگر چنین است چرا آنها بطور رسمی اعلام نمی کنند که دست از جنگ کشیده و سلاح خود را زمین گذاشته اند؟