6 پروژه عمرانی با حضور استاندار آذربایجان شرقی در میانه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح پست وخط 400 کیلوولت میانه یکی از این پروژه ها بود که صبح دوشنبه با حضور احمد علیرضا بیگی مورد بهره برداری قرار گرفت.

هدف از راه اندازی این پست و خط برق که برای ایجاد آن اعتباری افزون بر 800 میلیارد ریال هزینه شده، انتقال انرژی تولیدی نیروگاه اردبیل به شبکه سراسری، اصلاح افت ولتاژ پست های 230 کیلوولت تیکمه داش و میانه قدیم، تامین برق کارخانه فولاد میانه، تامین برق ایستگاه های پمپاژ سد آیدوغموش و تامین برق متقاضیان جنوب شهرستان میانه است.

بهره برداری از پل جدید "قرانقو" میانه از دیگر پروژه های افتتاح شده توسط استاندار آذربایجان شرقی بود که برای ساخت آن بیش از 57 میلیارد ریال هزینه شده است.

این پل که جایگزین 23 پل قدیمی شد، بر روی رودخانه "قرانقو" احداث شده و از نظر طول و تعداد دهنه در استان آذربایجان شرقی منحصربفرد است.این پل دارای شش دهنه هر کدام به طول 40 متر، راه احداثی بطول یک هزار و 400 متر و عرض 11 متر جایگزین پل قدیمی راه آهن میانه شد.

پل جدید قرانقو محل اتصال 43 روستا، راه آهن، کارگاه ها و کارخانه هاست که در آینده با توجه به راه اندازی راه آهن تبریز- تهران نقش آن پررنگتر خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در سفر به میانه سد صومعه علیای ترکمنچای از توابع این شهرستان را افتتاح کرد که برای اجرای آن بیش از 72 میلیارد ریال هزینه شده است.

هدف از احداث این سد، انحراف، انتقال و ذخیره سازی حدود 4.2 میلیون متر مکعب از جریانات رودخانه صومعه چای جهت آبیاری حدود 650 هکتار از اراضی پایاب سد است.

احمد علیرضا بیگی در بخش دیگری از سفر یکروزه خود به میانه سالن چند منظوره "دانش" کارگران میانه که با اعتبار پنج میلیارد ریال ساخته شده است را افتتاح کرد.

بهره برداری از ساختمان دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی میانه و مدرسه 12 کلاسه راهنمایی مسکن مهر این شهرستان از دیگر پروژه های افتتاح شده در سفر استاندار آذربایجان شرقی به میانه بود.

شهرستان میانه با 191 هزار نفر جمعیت در 178 کیلومتری جنوب شرق تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.