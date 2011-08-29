به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره استانی پایتخت پنجره‌ها با موضوع موضوع دفاع مقدس در بخش‌های داستان، شعر، عکس، نمایشنامه خوانی ویژه نویسندگان و فعالان ادبی استان خوزستان برگزار می‌شود.

این جشنواره در سال جاری و به شیوه‌ای بدیع تنها به صورت انتشار کتاب آثار برگزیده در دست انتشار قرار گرفته است.

بر این اساس آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره بعد از داوری و تعیین سه اثر اول و دوم و سوم در هر بخش به صورت کتابی به همراه آثار منتحب دو دوره گذشته جشنواره در سه جلد منتشر خواهد شد.

این جشنواره در دوره‌های گذشته به صورت برگزاری همایشی به منظور بررسی آثار و معرفی برگزیده‌ها برگزار شد که در این دوره شیوه اجرایی خود را تغییر داده است.

این جشنواره در چهار بخش شعر، داستان نمایشنامه و عکس برگزار می‌شود. اسامی آثار برگزیده آن نیز 31 شهریور و همزمان با هفته دفاع مقدس اعلام خواهد شد و با همکاری انتشارات سوره مهر این آثار تا انتهای آبان امسال در قالب سه مجلد منتشر و رونمایی خواهد شد.

به گفته مسئولین اجرایی این جشنواره، پایتخت پنجره‌ها نخستین جشنواره فرهنگی ادبی در کشور است که تنها به صورت تولید بسته فرهنگی برگزار می‌شود.