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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

سومین جشنواره ادبی هنری پایتخت پنجره‌ها برگزار می‌شود

سومین جشنواره ادبی هنری پایتخت پنجره‌ها برگزار می‌شود

سومین جشنواره استانی ادبی ـ هنری پایتخت پنجره‌ها با موضوع دفاع مقدس در استان خوزستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1395060

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