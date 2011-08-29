ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: قرار است "بزم" با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شود، امیدواریم اوایل مهرماه بتوانیم پیش‌تولید این فیلم را شروع کنیم و مقدمات کار انجام شده باشد. "بزم" یک فیلم اجتماعی است که مضمون دینی دارد و فیلمبرداری آن در تهران انجام می‌شود.

"بزم" اولین تجربه کارگردانی ابوالفضل شاهمرادی‌زاده است که پیشتر در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی از جمله "اخراجی‌ها" و "خیلی دور، خیلی نزدیک" بازی کرده است. فیلمنامه "بزم" را علی مینایی نوشته است.

ابراهیم اصغری فیلم‌های سینمایی "شور شیرین" و "به کبودی یاس" را تهیه کرده است.