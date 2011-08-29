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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

شاهمرادی‌زاده "بزم" را کارگردانی می‌کند

شاهمرادی‌زاده "بزم" را کارگردانی می‌کند

ماشاءالله شاهمرادی‌زاده نیمه دوم امسال فیلم سینمایی "بزم" را در تهران کلید می‌زند.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: قرار است "بزم" با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شود، امیدواریم اوایل مهرماه بتوانیم پیش‌تولید این فیلم را شروع کنیم و مقدمات کار انجام شده باشد. "بزم" یک فیلم اجتماعی است که مضمون دینی دارد و فیلمبرداری آن در تهران انجام می‌شود.

"بزم" اولین تجربه کارگردانی ابوالفضل شاهمرادی‌زاده است که پیشتر در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی  از جمله "اخراجی‌ها" و "خیلی دور، خیلی نزدیک" بازی کرده است. فیلمنامه "بزم" را علی مینایی نوشته است.

ابراهیم اصغری فیلم‌های سینمایی "شور شیرین" و "به کبودی یاس" را تهیه کرده است.

کد مطلب 1395062

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