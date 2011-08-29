اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی ماه آگوست میلادی اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری UCI اعلام شد و بر اساس آن، تیم ملی ایران و پتروشیمی تبریز همچنان در صدر قاره آسیا قرار گرفتند.

در این رده بندی تیم ملی کشورمان همانند ماه های گذشته با کسب هزار و 282 امتیاز در رده نخست تیم های ملی قرار گرفت و تیم های ژاپن با 904 و قزاقستان با 348 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم ایستادند.

همچنین در رده بندی تیم های باشگاهی نیز، تیم پتروشیمی تبریز با 860 امتیاز در صدر جای گرفت و دانشگاه آزاد با 677 و فارنسه وینی انگلستان با 332 امتیاز در رده های دوم و سوم این رده بندی قرار گرفتند.

در مجموع انفرادی این ماه نیز مهدی سهرابی همانند ماه گذشته عنوان نخست را از آن خود کرد و امتیازات خود را به عدد 304 رساند و لیباردو نینو کلمبیایی از تیم له توآ مالزی با 202 و امیر زرگری از دانشگاه آزاد با 200 امتیاز در رده های دوم و سوم جای گرفتند.

در رده بندی ماه آگوست میلادی در قاره آسیا 17 تیم در بخش ملی، 61 تیم در بخش باشگاهی و 317 رکابزن حضور داشتند.

برترین های رقابتهای جودوی جام رمضان تبریز معرفی شدند

رقابتهای جودوی قهرمانی جام رمضان تبریز با شناخت نفرات برتر در تبریز پایان یافت.

در این دوره از رقابتها که در دو بخش کمر مشکی و پایین تر از کمر مشکی با حضور پنج تیم باشگاهی و با حضور 75 جودوکار برگزار شد در رقابتهای کمر مشکی که در هفت وزن برگزار شد در وزن 55 مجتبی عباسیان، در وزن 60 رضا مددی، در وزن 66 پژمان زینی زاده، در وزن 73 ابولفضل صباحی، در وزن 81 فخیم بیگ زاده، در وزن 90 جلیل محمدیان و در وزن 100 کیلو مهدی داوران به مدال طلا و عنوان قهرمانی دست یافتند.

در رقابتهای پایین تر از کمر مشکی که 40 جودوکار حضور داشت در وزن 46 کیلو علی غفارپور، در وزن 55 محمد حسین فاخر، در وزن 60 فرزاد سلامی، در وزن 66 جواد فاخر، در وزن 73 حسن خورشیدی، در وزن 81 جمال زینالیان، در وزن 90 امیر انصاری در وزن 100 کیلو مهدی عبدالهی به مقام قهرمانی دست یافتند.

تیمهای گنجویان، پرواز، پاس، سنارخان و سردرود در این رقابتها نماینده داشتند.

آذربایجانشرقی با 9 راس اسب در رقابتهای کورس سوارکاری تهران

آذربایجانشرقی با 9 راس اسب در رقابتهای کورس سوارکاری تهران نوروز آباد شرکت خواهد کرد.

رقابتهای کورس سوارکاری تهران جام نوروز آباد به مدت شش هفته از 11 شهریور ماه آغاز و سوارکاران آذربایجان شرقی با هشت راس اسب عرب و یک راس اسب دوخون در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

اسبهای اعزامی از باشگاههای کارگر و علیزاده هستند.

نفرات برتر مسابقات اسکواش جام رمضان آذربایجان شرقی مشخص شدند

مسابقات اسکواش جام رمضان آذربایجان شرقی به منظور گرامیداشت اسکواش باز مرحوم، محمود خانی برگزار شد و 40 ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان شرکت داشتند.

در رده سنی آزاد بانوان که با شرکت 10 ورزشکار برگزار شد فاطمه مختاری به مقام قهرمانی دست یافت و فاطمه تقوی و صبا مختاری دوم و سوم شدند.

در رده سنی زیر 17 سال بانوان 15 ورزشکار حاضر بودند که ثنا غلامی و صبا مختاری اول و دوم شدند و مقام سوم مشترک به حنانه حقیقی و نازنین قراخانلو رسید.

در بخش آزاد آقایان نیز هادی شمس و سعید شکوفه به مقام های اول و دوم دست یافتند و نوید شفیعی به همراه شهریار فرسا بر سکوی سوم ایستادند.

این مسابقات به مدت چهار روز در سالن اسکواش تبریز برگزار شد.

افتتاح سالن ورزشی چند منظوره قیصرق سراب

سالن ورزشی چند منظوره قیصرق سراب بعد از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار آذربایجان شرقی افتتاح خواهد شد.

سالن ورزشی چند منظوره روستای قیصرق سراب در زمینی به مساحت هزار و 400 متر با هزینه ای بالغ بر سه هزار و 550 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی ساخته شده است.

مراسم افتتاح سالن روستایی قیصرق سراب ساعت 17 برگزار می شود.

به مناسبت هفته دولت 14 پروژه عمرانی ورزشی در سطح آذربایجان شرقی با هزینه ای بالغ بر 78 میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

برای ساخت و اتمام این 14 پروژه عمرانی ورزشی که از محل اعتبارات ملی و استانی ساخته شده است اعتبار 78 میلیارد و 596 میلیون ریال هزینه شده است.