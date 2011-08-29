سامانه پیگیری تحت وب پرونده ماده صد در شهرداری کرمانشاه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر شیرزادی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار داشت: امروزه با توجه به شکل گیری زیرساخت های ارتباط اینترتی در کشور، بهره گیری از سیستم های شهرسازی بسته (شبکه محلی) دیگر توجیه فنی - اقتصادی ندارد و باید سیستم های جدید جایگزین شود.

شیرزادی افزود: تحقق شهر الکترونیک به عنوان یکی از اساسی ترین اهداف سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری سرلوحه قرار گرفته تا بتوان با دستیابی به این مهم، شهروندان بیشترین بهره را از این امر ببرند.

وی با بیان اینکه طراحی و پیاده سازی نرم افزار پی گیری پرونده کمیسیون ماده صد با هدف حذف مراجعه حضوری و صرفه جویی در زمان و انرژی و ... انجام شده است، تصریح کرد: شهروندان کرمانشاهی می توانند به وب سایت شهرداری کرمانشاه به آدرس اینترنتی www.kermanshahcity.irبه بخش پی گیری پرونده ماده صد با وارد کردن کد پرونده و رهگیری که از سوی شهرداری منطقه در اختیارشان قرار می گیرد مراجعه و از وضعیت پرونده خود از مراحل ابتدایی تا صدور رأی این دبیرخانه اطلاع حاصل کنند.

مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تلاش داریم با پیاده سازی طرح های مختلف سیستم شهرسازی تحت وب، شهرداری کرمانشاه را به یکی از پیشگامان در زمینه تحقق عملی شهرداری الکترونیکی مطرح کنیم .