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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

دبیران نخستین جشنواره هنری "طواف تا ولایت" معرفی شدند

دبیران نخستین جشنواره هنری "طواف تا ولایت" معرفی شدند

دبیران بخش‌های مختلف نخستین جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" از سوی دکتر شهرام گیل‌آبادی دبیر این جشنواره انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خلیلی‌فرد به عنوان دبیر بخش نقاشی، جلیل جوکار به عنوان دبیر بخش نگارگری، جعفر نجیبی به عنوان دبیر بخش سفال و سرامیک، جواد صادقی به عنوان دبیر بخش خوشنویسی، مسعود پاکدل به عنوان دبیر بخش عکس، رحمت امینی به عنوان دبیر بخش هنرهای نمایشی، رضا مهدوی به عنوان دبیر بخش موسیقی و دکتر علی‌‌اصغر فهیمی‌فربه عنوان دبیر همایش جشنواره معرفی شدند.

نخستین جشنواره سراسری "طواف تا ولایت" به عنوان بزرگترین جشنواره هنرهای اسلامی با موضوع ولایت، به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته‌های نقاشی، پوستر، سفال و سرامیک، خوشنویسی، عکاسی، هنرهای نمایشی، موسیقی و مقاله از 16 تا 24 آبان و به مناسبت اعیاد فرخنده قربان و غدیر در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1395078

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