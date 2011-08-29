روسیه از توسعه یک میدان نفتی ایران کنار گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی، اعلام کرد: پس از اولتیماتوم های متعدد و تاخیرهای گازپروم روسیه، این شرکت بزرگ تولیدکننده گاز جهان را از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر کنار گذاشته است.

بر این اساس به زودی قرارداد توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق به ارزش تقریبی دو میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی امضا خواهد شد.

حمید کریمی مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر با بیان اینکه گازپروم نفت روسیه از حدود 6 ماه پیش از جریان مذاکرات توسعه این میدان مشترک حذف شده است، گفت: هرگونه تقاضایی از سوی گازپروم روسیه برای توسعه میدان آذر نیاز به بررسی و ارزیابی دارد و مذاکرات توسعه این میدان، به هیچ عنوان معطل روس ها نمانده است.

به گفته وی سال گذشته به منظور توسعه میدان مشترک آذر، مذاکراتی با گازپروم روسیه انجام گرفت که در نهایت توافقی حاصل نشد و از اواخر سال 89، این شرکت اروپایی از جریان مذاکرات حذف شد و دیگر گزینه های متقاضی برای توسعه میدان در دستور کار قرار گرفتند.



به گزارش مهر، میدان نفتی مشترک آذر دربلوک نفتی اناران در استان ایلام و درمرز ایران و عراق قرار گرفته که حجم نفت خام قابل استحصال این میدان مشترک با بدرای عراق حدود 400 میلیون بشکه برآورد شده است.

پیش از این مناقصه طرح توسعه میدان نفتی آذر شامل حفاری 7 حلقه چاه توسعه ای، تعمیر و تکمیل یک حلقه چاه موجود به ارزش تقریبی حدود یک تریلیون و 883 میلیارد ریال و مدت زمان اجرا در 44 ماه به یک مجموعه داخلی واگذار شده است.

پیش بینی می شود با توسعه کامل و بهره برداری نهایی از این میدان روزانه 50 تا 65 هزار بشکه نفت خام سبک با درجه "ای پی آی" 32 در مدت 25 سال استحصال شود.

میدان آذر با مساحت 482 کیلومتر مربع و با نفت درجایی بالغ بر 2.5 میلیارد بشکه، در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مهران در استان ایلام واقع شده است؛ برنامه تولید زودهنگام از این میدان 30 هزار بشکه در روز است و توسعه آن با هدف تولید روزانه 65 هزار بشکه نفت خام انجام می گیرد.