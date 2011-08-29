به گزارش خبرگزاری مهر ، رامین مهمانپرست افزود: همانطور که بارها تأکید کرده ایم دولت و ملت سوریه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی کافی برخوردار بوده و خودشان توانایی حل مشکلاتشان را دارند و جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حاکمیت کشورها هرگونه نقشی در مسائلی داخلی آن کشور را کذب محض می داند.
وی ضمن رد اتهامات مطرح شده تصریح کرد: متأسفانه اتحادیه اروپایی در رویکرد خود در تحولات منطقه به معیارهای دوگانه متوسل شده و تلاش می کند افکار عمومی جهانی را از نقض حقوق بشر توسط رژیم های مورد حمایت خود در منطقه منحرف نماید.
مهمانپرست اعلام کرد:
دخالت ایران در سوریه کذب محض است / واکنش به تحریم نیروی قدس
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعای اتحادیه اروپایی در ارتباط دادن حوادث سوریه با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی را بی اساس و فرافکنی ذکر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، رامین مهمانپرست افزود: همانطور که بارها تأکید کرده ایم دولت و ملت سوریه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی کافی برخوردار بوده و خودشان توانایی حل مشکلاتشان را دارند و جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حاکمیت کشورها هرگونه نقشی در مسائلی داخلی آن کشور را کذب محض می داند.
کد مطلب 1395086
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