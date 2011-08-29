دخالت ایران در سوریه کذب محض است / واکنش به تحریم نیروی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر ، رامین مهمانپرست افزود: همانطور که بارها تأکید کرده ایم دولت و ملت سوریه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی کافی برخوردار بوده و خودشان توانایی حل مشکلاتشان را دارند و جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حاکمیت کشورها هرگونه نقشی در مسائلی داخلی آن کشور را کذب محض می داند.



وی ضمن رد اتهامات مطرح شده تصریح کرد: متأسفانه اتحادیه اروپایی در رویکرد خود در تحولات منطقه به معیارهای دوگانه متوسل شده و تلاش می کند افکار عمومی جهانی را از نقض حقوق بشر توسط رژیم های مورد حمایت خود در منطقه منحرف نماید.

