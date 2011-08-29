به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "به رنگ باران" محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه است که روز چهارشنبه 9 شهریورماه ساعت 23:30 از این شبکه پخش می‌شود.

نویسنده و کارگردان این فیلم تلویزیونی سیدمجید موسویان است که به تهیه کنندگی امان الله پیش‌نماززاده ساخته شده است.

در "به رنگ باران" بازیگرانی چون محمودرضا قدیریان، حمید ابراهیمی، اسماعیل خلج، خشایار راد، فریده دریامج، نازآفرین کاظمی، سارا کاشفی، آذر فرامرزی و ... ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این تله فیلم آمده است: عزیز الله طلبه جوانی است که بعد از مشرف شدن به لباس روحانیت به روستایش که در دور دست است با هدف فروش زمین پدری مراجعه می‌کند تا به شهر برگردد. اما با شرایطی مواجه می‌شود که مجبور به پیگیری اموال پدری می‌شود، برحسب اتفاق در معدن ذغال سنگ گرفتار می‌شود و ...

دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "به رنگ باران" عبارتند از مدیر تصویربرداری: جواد صفا، طراح صحنه و لباس: بوریایی دوست، تدوین‌ و صداگذار: رضا مطهری، صدابردار: بابک نیازی، مدیر تولید: وحید مرادی و مدیر تدارکات: سعید عطایی.