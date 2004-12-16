قرعه كشي فوتسال جام رسانه ها انجام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين مراسم كه با حضور نمايندگان تيم هاي شركت كننده برگزار شد، 57 تيم حاضر در 19 گروه سه تيمي قرار گرفتند تا از تاريخ اول دي ماه با يكديگر رقابت كنند. البته اين احتمال وجود دارد كه تا شروع مسابقات يك گروه ديگر نيز به گروههاي شركت كننده اضافه شود كه طي روزهاي آينده اين موضوع قطعي خواهد شد.
اطلاعات تكميلي در مورد برنامه ريزي و زمان بازيها طي روزهاي آينده در اختيار تيم هاي شركت كننده قرار خواهد گرفت.
گروه بندي كامل مسابقات به شرح ذيل است:
گروه يك : ايران - قلم ورزش - ايران نيوز
گروه دو : كيهان ورزشي - هفته نامه برنا - اميد ورزش
گروه سه : همشهري - آفتاب يزد - خبرگزاري سينا
گروه چهار : جهان فوتبال - ايسنا - كتاب هفته
گروه پنج : ابتكار - دنياي اقتصاد - لحظه ها
گروه شش : استقلال جوان - اقتصاد مردم - مجله نگهبان
گروه هفت : شبكه 2 - جهان اقتصاد - تهران تايمز
گروه هشت : جوان - ايرنا 2 - انجمن صنفي يك
گروه نه: پيروزي - سايت تبيان - فرهنگ آتيه
گروه ده: اعتماد - ايرنا 1- هموطن سلام
گروه يازده : شرق - ايپنا - هفته نامه تجارت
گروه دوازده: پاس جوان - حسبان - فرهيختگان
گروه سيزده : نود - خبرگزاري پانا - باني فيلم
گروه چهارده : شبكه يك - خبرگزاري آنا - الوفاق
گروه پانزده: ايران ورزشي - پارس فوتبال - چلچراغ
گروه شانزده : خبر ورزشي - افتخار - كامپيوتر جوان
گروه هفده: شبكه 3 - عصر ارتباط - كار و كارگر
گروه هجده : صداي عدالت - ايلنا - همشهري محله
گروه نوزدهم : شبكه خبر - صبح اقتصاد - انجمن صنفي 2
نظر شما