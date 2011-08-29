انتقاد از اجرای طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی/ خدمات درمانی افت می کند

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی منطقی نیست و با این طرح باید فاتحه پزشکی در کشور را خواند.

دکتر سعید پناهی افزود: سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع دوره دکترای حرفه ای فیزیوتراپی مخالف است و این بحث را به هیچ وجه منطقی و اصولی نمی داند.

به گفته پناهی در حالی که بسیاری از افراد با تحمل دشواریهای کنکور و سپس هفت سال تحصیل در دانشگاهها و بعد از گذراندن آن مراحل طرح به مدارج علمی دکترا می رسند چه طور می شود فردی لیسانس با گذراندن 52 واحد درسی موفق به اخذ مدرک دکترا شده و با تاسیس مطب نسخه نیز بنویسد؟

وی همچنین با ابراز تعجب از این اقدام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: اگر این موضوع در کشورمان عملیاتی شود باید فاتحه پزشکی را بخوانیم چرا که خدمات درمانی با این اوصاف بسیار افت می کند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور یادآور شد: با توجه به اینکه پزشکان کشور با اجرای این طرح به شدت مخالف هستند امیدواریم هر چه سریعتر این موضوع منتفی اعلام شود.

در همین حال دکتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر اسبق بهداشت نیز با بیان اینکه چنین طرحهایی را نمی توان بدون کارشناسی و در نظر گرفتن عواقب آن به اجرا گذاشت به خبرنگار مهر گفت: در این خصوص با وزیر بهداشت صحبت می کنیم تا مشکلات و مسائل پیش آمده حل و فصل شود.

وی تصریح کرد: مگر می شود یک تکنسین با گذراندن چند واحد درسی به عنوان پزشک نسبت به تاسیس مطب و تشخیص و درمان اقدام کند؟

پزشکیان با بیان اینکه شاید بتوان بخشی از وظایف و اقدامات محدود را به فیزیوتراپها سپرد گفت: اما نمی شود بیایند و مدرک معادل بدهند تا یک تکنسین در عرض چند ماه پزشک شود!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اگر این طرح وزارت بهداشت کارشناسی تر بود می توانست بخشی از مشکلات این حوزه را رفع کند یادآور شد: اشکال اساسی و مورد اعتراض پزشکان این است که در طرح وزارت بهداشت اجازه تشخیص و مداخله هم به فیزیوتراپها داده شده که بسیار غلط و نادرست است.

دکتر شکور اکبر نژاد، نماینده تبریز در مجلس نیز اخیرا در صحن مجلس شورای اسلامی با تذکر به وزیر خواستار توقف این طرح شد.

دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی طرحی است که در آخرین جلسه وزیر بهداشت با معاونان و برخلاف نظر تمامی کارشناسان بدنه وزارت، شورای گسترش، معاونت درمان، معاونت آموزشی، دبیرخانه شورای تخصصی و کمیسیون معین مربوطه و هیئت‌های بورد به تصویب رسید.

بر اساس این طرح، لیسانسهای فیزیوتراپی با گذراندن 52 واحد درسی ( 32 واحد کارآموزی +20 واحد پایه) مدرک دکترای حرفه‌ای دریافت کرده و بر اساس کوریکولوم DPT امکان ویزیت مستقیم همه بیماران و انجام مداخلات پزشکی و غیره را پیدا می‌کنند.

این طرح با مخالفت جامعه پزشکی کشور همراه شده و جمعی از اساتید، متخصصان، پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی کشور با نوشتن نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار جلوگیری از اجرای طرح DPT یا دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی در کشور شدند.