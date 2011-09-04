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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۹

تب مدرنیته در میان متفکران/

متفکران ایرانی مغلوب مدرنیته شده‌اند

متفکران ایرانی مغلوب مدرنیته شده‌اند

استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی در مورد وابستگی متفکران ایرانی به مدرنیته گفت: متفکران ما اکنون به یک معنا می‎پذیرند که مقاومت در برابر مدرنیته چندان کار آسانی نیست، در واقع چرخش صدو هشتاد درجه‎ای را در آنان می‎بینیم.

دکتر بیژن عبدالکریمی در مورد اینکه اندیشمندان امروز ما تا چه اندازه وابسته به مدرنیته شده‎اند به خبرنگار مهر گفت: کاملا، در واقع یک چرخش قابل ملاحظه‎ای رخ داده است. برای مثال وقتی دکتر شایگان "آسیا در برابر غرب "را می‎نویسد یک چرخش بزرگی می‎کند و "افسون زدگی جدید"یا "زیر آسمانهای کبود" را بعدا می‎نویسد. در واقع یک چرخش صد وهشتاد درجه‎ای در او شاهد هستیم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه غرب در ادامه با ذکر نام برخی متفکران مطرح کشور که طی سالهای اخیر به مدرنیته گرایش یافته اند، گفت:‌ این گروه به نوعی براین باور هستند که مقاومت در برابر عقلانیت مدرن چندان کار آسانی نیست.

عبدالکریمی در مورد اینکه وابستگی به مدرنیته در جامعه ما به چه شکل بروز و ظهور پیدا کرده است نیز گفت: وابستگی به مدرنیته را در اندیشمندان و متفکرانمان می‎‏بینیم در آثارشان به خوبی این وابستگی مشهود است. این وابستگی در جامعه و رفتار مردم هم به وضوح دیده می‎شود جامعه ما شدیدا جهت گیری به سمت مدرنیته دارد.

کد مطلب 1395119

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