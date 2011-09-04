دکتر بیژن عبدالکریمی در مورد اینکه اندیشمندان امروز ما تا چه اندازه وابسته به مدرنیته شدهاند به خبرنگار مهر گفت: کاملا، در واقع یک چرخش قابل ملاحظهای رخ داده است. برای مثال وقتی دکتر شایگان "آسیا در برابر غرب "را مینویسد یک چرخش بزرگی میکند و "افسون زدگی جدید"یا "زیر آسمانهای کبود" را بعدا مینویسد. در واقع یک چرخش صد وهشتاد درجهای در او شاهد هستیم.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه غرب در ادامه با ذکر نام برخی متفکران مطرح کشور که طی سالهای اخیر به مدرنیته گرایش یافته اند، گفت: این گروه به نوعی براین باور هستند که مقاومت در برابر عقلانیت مدرن چندان کار آسانی نیست.
عبدالکریمی در مورد اینکه وابستگی به مدرنیته در جامعه ما به چه شکل بروز و ظهور پیدا کرده است نیز گفت: وابستگی به مدرنیته را در اندیشمندان و متفکرانمان میبینیم در آثارشان به خوبی این وابستگی مشهود است. این وابستگی در جامعه و رفتار مردم هم به وضوح دیده میشود جامعه ما شدیدا جهت گیری به سمت مدرنیته دارد.
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