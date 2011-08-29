اسماعیل شرعی مدیر هماهنگی این جشن به خبرنگار مهر گفت: امسال 108 فیلم به دفتر جشن ارسال شد که 29 اثر توسط هیئتی انتخاب شدند و پس از انجام داوری‌ها که هم اکنون به پایان رسیده است، هفت انیمشن در بخش رقابتی جوایز خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود: پنجمین دوره با سال گذشته تفاوتی به لحاظ جوایز ندارد. امسال ما در این بخش با فیلم‌های بیشتری روبرو بودیم در صورتی که سال گذشته جشن خانه سینما به صورت دوسالانه برگزار شد اما فقط 120 انیمیشن به دبیر خانه ارسال شد.

شرعی ادامه داد: اما متاسفانه کیفیت فیلم‌ها امسال در حال افت کردن است و بیشتر به سمت کارهای و تولیدات تلویزیونی حرکت می‌کنند. البته این موضوع به شرایط و سیاست گذاری سرمایه گذاران عرصه انیمیشن برمی‌گردد.

وی درباره برگزاری جشن انیمیشن توضیح داد: این جشن روز 15 شهریور ساعت 20:30 در ایوان شمس برگزار می‌شود. طبق برنامه ریزی‌های انجام شده از وجیه الله فرد مقدم، عبدالله علیمراد و ابوالفضل رازانی سه پیشکسوت انیمیشن تقدیر می‌شود. در این مراسم من به عنوان مدیر هماهنگی، کیومرث پور احمد دبیر و محمد مهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما سخنرانی می‌کنیم.