غلامرضا غریبی در گفتگو با مهر درباره واگذاری قرارداد ساخت پایانه نفتی جاسک به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، گفت: در حال حاضر مطالعات مقدماتی و مفهومی ساخت این پایانه نفتی به پایان رسیده و نتایج مطالعات به شرکت ملی نفت ایران برای تصمیم گیری نهایی ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران با تکذیب واگذاری قرارداد ساخت پایانه نفتی جاسک به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و یک شرکت خارجی، اظهار داشت: دواگذاری این قرارداد به شرکتهای متقاضی از اختیارات شرکت ملی نفت بوده که هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده است.

این مقام مسئول یکی از اهداف ساخت این پایانه جدید نفتی را دور زدن تنگه هرمز و کوتاه شدن مسیر تردد نفتکشها برای بارگیری نفت صادراتی ایران در خلیج فارس عنوان کرد و افزود: با ساخت این ترمینال جدید، ظرفیت صادرات در پایانه‌های نفتی خلیج فارس افزایش خواهد یافت.

سوآپ روزانه 50 هزار بشکه نفت 4 کشور آسیای میانه

غریبی همچنین خبر عدم تمایل کشورهای آسیای میانه برای سوآپ نفت با ایران را تائید نکرد و افزود: حدود یک ماه است که سوآپ نفت چهار کشور آسیای میانه حاشیه خزر همچون ترکمنستان با ایران آغاز شده است و روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت از این کشورها سوآپ می‌شود.

به گزارش مهر، با گذشت نزدیک به 13 سال از آغاز سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به خلیج فارس، فروردین ماه سال گذشته با عدم تمدید قرارداد چهار شرکت خارجی، حجم سوآپ نفت خام ایران به صفر رسید.



مسئولان وقت وزارت نفت یکی از مهمترین دلایل توقف سوآپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر را حفظ منافع ملی عنوان کرده و اعلام کردند: در 13 سال گذشته سوآپ نفتی انجام نمی شده بلکه ایران به یکی از خریداران نفت کشورهای همسایه تبدیل شده بود.



عدم خرید نفت صادراتی ایران در خلیج فارس هم به عنوان یکی از دلایل توقف سوآپ نفت از دریای خزر نام برده می شود و برخی از مدیران شرکت ملی نفت معتقدند با توقف این تجارت امکان بازاریابی برای نفت ایران فراهم می شود.



با تمدید نشدن قراردادهای سوآپ نفت چهار شرکت بین المللی سلکت انرژی تریدینگ، دراگون اویل امارات، ویتول سوئیس، کاسپین اویل دولوپمنت ایرلند، این شرکتها در نهایت با استفاده از سایر مسیرهای غیر اقتصادی همچون خط لوله بی.تی.سی باکو ـ نووروسیسک، باکو ـ سوپسا و کنسرسیوم خط لوله کاسپین، نفت صادراتی ترکمنستان و قزاقستان را به بازارهای هدف منتقل می کنند.



از سوی دیگر، تعلیق قراردادهای سوآپ نفت موجب شده بود که بزرگترین پایانه نفتی ایران به دلیل توقف این تجارت در مرز تعطیلی کامل قرار بگیرد.

افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت در خلیج فارس

غریبی با اشاره به برنامه ساخت چهار مخزن جدید ذخیره‌سازی نفت خام به ظرفیت چهار میلیون بشکه در پایانه نفتی جزیره خارگ، تصریح کرد: با ساخت این مخازن جدید نفتی، ظرفیت ساخت برای ایجاد مخازن جدید نفت خام در پایانه نفتی خارگ تکمیل می‌شود.

به گفته مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران بانکهای صادرات، ملی، تجارت و سپه با شرکت پایانه های نفتی ایران برای تامین تضامین همکاری هایی را آغاز کرده اند.

به گزارش مهر، در حال حاضر پایانه نفتی خارگ به عنوان شاهراه اصلی صادرات نفت خام ایران با بیش از 40 مخزن از ظرفیت ذخیره سازی حدود 22 میلیون بشکه نفت خام برخوردار است.

براساس سند چشم انداز 20 ساله باید با ساخت و توسعه مخازن جدید ذخیره سازی در مجموع ظرفیت ذخیره نفت خام در این پایانه به حدود 31 میلیون بشکه افزایش یابد.



با توجه به برنامه شرکت ملی نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از پنج میلیون بشکه در روز تا پایان برنامه پنجم توسعه هم اکنون ساخت مخازن جدید نفت در پایانه جزیره خارگ آغاز شده است.