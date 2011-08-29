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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

عملیات اجرایی آموزشکده فنی فردوس آغاز شد

عملیات اجرایی آموزشکده فنی فردوس آغاز شد

فردوس - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی آموزشکده فنی فردوس با مساحت 50 هکتار با حضور استاندار خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندارخراسان جنوبی صبح دوشنبه در مراسم کلنگ زنی این پروژه گفت: 200 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی استان برای احداث این مجموعه در نظر گرفته شده است.

قهرمان رشید افزود: در دولت های نهم و دهم درزمینه آموزش عالی در استان کارهای بسیار زیادی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: افتتاح بنیاد نخبگان استان به عنوان مجموعه ای علمی، پژوهشی از جمله این اقدامات است که می تواند در تحول استان نقش بسزایی ایفا کنند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: چندی پیش هیئت امنا و اتاق فکر این مجموعه تشکیل شد و با اقدامات علمی که در این زمینه صورت می گیرد نخبگان خراسان جنوبی می توانند کارهای پژوهشی خود را از این طریق دنبال کنند.

به گفته وی افتتاح پارک علم و فن آوری استان از جمله اقدامات دیگری است که در این زمینه در استان صورت گرفته است که این مجموعه وظیفه تبدیل علم به ثروت را بر عهده دارد و باید ارتباط بین محققان و پژوهشگران را با بخش صنعت برقرار کند.

وی ادامه داد: حداقل 200 مجموعه پژوهشی باید در قالب پارک علم وفن آوری در استان ایجاد شود که گردش مالی این پارک 100 میلیارد تومان در سال خواهد بود.

وی با اعلام اینکه مجوز راه اندازی کانون ملی زرشک وعناب در استان صادر شده است، گفت: از این پس همه امور مربوط به این دو محصول استراتژیک کشاورزی در کشور از طریق این کانون صورت خواهد گرفت.

وی همچنین از صدور مجوز راه اندازی دانشکده دندانپزشکی در مرکز استان وهمچنین موافقت اصولی ایجاد دانشکده حدیث و علوم قرآنی استان خبر داد.

همچنین در مراسم کلنگ زنی این پروژه اعلام شد پژوهشکده قنوات نیز در آینده در فردوس راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 1395159

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