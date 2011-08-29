مراسم افتتاحیه فیلم "زندگی با چشمان بسته" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای این مراسم ویژه را فرزاد حسنی برعهده داشت. در ابتدای مراسم رسول صدرعاملی با اشاره به خوشحالی‌اش از اکران این فیلم گفت: باور نمی‌کردم فیلم اکران شود، هر چند هنوز در شهرستان‌ها اجازه اکران ندارد. فیلم‌ها می‌آیند و می‌روند و ما یاد می‌گیریم که افراد مهم هستند.

ترانه علیدوستی بازیگر فیلم "زندگی با چشمان بسته" گفت: ازهمکاری دوباره با آقای صدرعاملی پس از 11 سال خوشحالم. متاسفم که دو سال طول کشید تا بتوانم "زندگی با چشمان بسته" را در کنار شما ببینم، امیدوارم آقای صدر عاملی سال‌ها زنده باشد، فیلم خوب بسازد و به من هم نقش‌هایی برای بازی بدهد.

در مراسم افتتاحیه اکران "زندگی با چشمان بسته" رامبد جوان، پیمان معادی، ‌سحر دولتشاهی، فرج حیدری، علی سرتیپی، غلامرضا موسوی، آتوسا قلمفرسایی، علی کهن دیری، هایده صفی‌یاری و.... حضور داشتند.

در فیلم "زندگی با چشمان بسته" ترانه علیدوستی، حامد بهداد، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، فرهاد قائمیان، پولاد کیمیایی، عاطفه رضوی، الهام پاوه‌نژاد، اندیشه فولادوند، آناهیتا افشار، علی مردانی، گلاره شهبازیان، مهدی اسلام‌پور و... بازی کردند.