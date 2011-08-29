پرترافیک ترین مسیرهای تهران در روز بارانی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم اکنون تردد در مسیر اتوبان همت شرق به غرب ، بابایی شرق به غرب، رسالت شرق به غرب، حکیم شرق به غرب و نیایش شرق به غرب سنگین است و تردد خودروها به کندی صورت می گیرد.

همچنین ترافیک در بزرگراه امام علی شمال به جنوب ، نواب جنوب به شمال، خیابان آزادی غرب به شرق، خیابان دماوند شرق به غرب، مدرس شمال به جنوب و چمران شمال به جنوب سنگین گزارش شده است این در حالی است که برخی از معابر و شریانهای اصلی تهران امروز دچار آبگرفتگی شده و تردد در آنها به کندی انجام می شود.