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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

اختصاصی مهر/

پرترافیک ترین مسیرهای تهران در روز بارانی

پرترافیک ترین مسیرهای تهران در روز بارانی

پرترافیک ترین مسیرهای پایتخت همزمان با بارش باران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم اکنون تردد در مسیر اتوبان همت شرق به غرب ، بابایی شرق به غرب، رسالت شرق به غرب، حکیم شرق به غرب و نیایش شرق به غرب سنگین است و تردد خودروها به کندی صورت می گیرد.

همچنین ترافیک در بزرگراه امام علی شمال به جنوب ، نواب جنوب به شمال، خیابان آزادی غرب به شرق، خیابان دماوند شرق به غرب، مدرس شمال به جنوب و چمران شمال به جنوب سنگین گزارش شده است این در حالی است که برخی از معابر و شریانهای اصلی تهران امروز دچار آبگرفتگی شده و تردد در آنها به کندی انجام می شود.

کد مطلب 1395191

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