500 تغییر سالانه در الگوریتم جستجوگر گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، هر روز بر تعداد سرویسهای گوگل افزوده می شود اما موتور جستجو همچنان هسته اصلی فعالیت تجاری این شرکت است.

اکنون این شرکت با انتشار فیلمی نشان داده است مهندسانی که در بخش جستجوگر گوگل حضور دارند سالانه بیش از 500 تغییر را در الگوریتمهای جستجو ایجاد می کنند. این روش موجب شده است که سرویس جستجوی این شرکت همیشه در رقابت با سایر جستجوگرها پیشگام باشد.

این فیلم نشان می دهد که پیش از هرچیز برای شناسایی نتایج جستجوهای نامناسب، الگوریتمها به روشی تنظیم می شوند که بتوانند نتایج بهتری را ارائه کنند.

این تغییرات را گروهی از "ارزیابها" و زیرگروهی از کاربرانی که نتایج جستجوهای آزمایشی را امتحان می کنند انجام می دهند.

یک سیستم "جعبه شن" (sandbox) برای بررسی اینکه آیا نتایج به دست آمده نسبت به قبل بهتر شده اند یا خیر به کار می رود. سپس اصلاحات به دست آمده را تیمی از مسئولان بررسی می کنند تا کیفیت جستجوها را برای تصویب تغییرات ارزیابی کنند.

براساس گزارش macitynet، این ویدیو در مثالی نشان می دهد که در گذشته، وقتی یک متن یا کلمات کلیدی اشتباه جستجو می شد، گوگل در پستهای اول، نتایج جستجوهایی را ارائه می کرد که در آنها همان خطاهای دیکته ای کسی که جستجو می کرد وجود داشتند. به این ترتیب، کیفیت جستجو تا حد قابل توجهی کاهش می یافت.

در این راستا، توسعه دهندگان گوگل از مدتی قبل نتایج جستجو را معکوس کردند به طوریکه در پستهای اولیه لینکهایی که احتمالاً سازگارتر با هدف جستجوی کاربر بودند ارائه می شدند.

آزمایشات بسیاری، افزایش اثربخشی این سیستم جدید را نشان دادند و بنابراین اکنون این تغییر به عنوان یک استاندارد کارآمد استفاده می شود.