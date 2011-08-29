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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

تیموری در گفتگو با مهر:

64 پروژه برق رسانی در همدان به بهره برداری رسید

64 پروژه برق رسانی در همدان به بهره برداری رسید

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: در هفته دولت امسال تعداد 64 پروژه برق رسانی در استان همدان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی رضا تیموری اظهار داشت: برای اجرای این تعداد پروژه اعتباری افزون بر 40 هزار و 930 میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار داشت: عمده این طرح ها شامل تامین برق مسکن مهر، احداث شبکه 20 کیلوولت و فشار ضعیف، ایجاد روشنایی معابر، برقراری انشعاب برق صنعتی، بازسازی و اصلاح شبکه های فرسوده شهر و روستا و نصب ترانسفورماتور است.

تیموری ادامه داد: از تعداد 64 پروژه بهره برداری شده، 13 مورد مربوط به شهرستان همدان، شش طرح در ملایر، شش طرح در نهاوند، 11 طرح در اسدآباد، چهار طرح در تویسرکان، چهار طرح در بهار، 18 طرح در کبودرآهنگ و یک طرح در هر یک از شهرستان های رزن و فامنین است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اضافه کرد: در این هفته همچنین عملیات اجرایی 12 پروژه آغاز شد.

وی گفت: هشت مورد از این طرح ها در شهرستان همدان و چهار طرح نیز در شهرستان بهار قرار دارد.

تیموری تاکید کرد: اعتبارات هزینه شده در طرح های بهره برداری شده افزون بر 40 هزار و 930 میلیون ریال و اعتبارات مورد نیاز پروژه های کلنگ زنی شده نیز شش هزار و 186 میلیون ریال بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان یادآور شد: 100 درصد جمعیت شهر و روستا در استان همدان از نعمت برق برخوردار هستند و در حال حاضر این شرکت به حدود 560 هزار مشترک خدمات رسانی می کند.

کد مطلب 1395238

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