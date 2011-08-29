کمک 10 میلیون تومانی نمازگزاران مساجد قم به مردم سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خلیل الله سائلی ضمن بیان این مطلب گفت: طی 5 فقره فیش که جمعا به ارزش 109 میلیون و 710 هزار ریال از طریق دفتر امام جمعه قم حجت الاسلام والمسلمین سعیدی به حساب 99999 جمعیت هلال احمر استان قم واریز شد.



وی تصریح کرد مبالغ فوق الذکر از نمازگزاران روزه دار مساجد مهدیه، امام سجاد(ع)، حضرت زینب(س)، امام خمینی(ره)، امام زین العابدین(ع) بوده است.



کمک 28 میلیون ریالی کارکنان بانک کشاورزی قم به مردم سومالی



همچنین در پی بروز خشکسالی و قحطی در کشور سومالی و در راستای دعوت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) وتاکید مراجع عظام تقلید جهت حمایت و کمک به مردم مسلمان و قحطی زده کشور سومالی، پرسنل بانک کشاورزی استان قم در یک اقدام خداپسندانه و نوع دوستانه مبلغ 28 میلیون ریال به مردم سومالی اهدا نمودند.

