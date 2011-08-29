مدرکی جدید از وجود اقیانوسی منجمد در شمال مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، این یافته جدید می تواند به مدارکی که از ایده سرد و مرطوب بودن مریخ کهن سال پشتیبانی می کند، بیافزاید.

"آلبرتو فیرین" فیزیک اخترشناس موسسه SETI و مرکز مطالعات ایمز ناسا توانسته اند دلیل عدم وجود گروهی از مواد معدنی به نام "فیلوسیلیکاتها" در پوسته اولیه سرزمینهای پست شمالی مریخ را بیابند، این مواد معدنی در پوسته قدیمی تر در مناطق جنوبی سیاره یافت می شود.

مدلهای آب و هوایی و زمین شناختی نشان می دهند در صورتی که اقیانوسی شمالی بر روی مریخ وجود داشته است، این اقیانوس باید در آستانه انجماد بوده باشد. به علاوه ویژگی های حوزچه چنین اقیانوسی با وجود صفحه های یخی همخوانی دارد. دمای نزدیک به انجماد و وجود صفحه های یخی بزرگ از شکل گیری و رسوب فیلوسیلیکاتها جلوگیری می کنند.

بر این اساس محققان می گویند اگر بر روی مریخ اقیانوسی وجود داشته این اقیانوس کاملا سرد و یخی بوده، مشابه دریاهای قطبی زمینی و سواحل آنها نیز در محاصره صفحه های یخی بوده و بخشهایی از این اقیانوس نیز توسط لایه های یخی پوشیده بوده است.

درباره ساختار آب و هوایی سیاره مریخ در گذشته دو ایده برتر وجود دارد: یکی از آنها می گوید آب و هوای مریخ کاملا سرد و خشک بوده و رد پای رودها و آثار زمینی به جا مانده بر روی سطح مریخ در واقع ناشی از انفجارهای حرارتی محدود در بستر زمان و فضا بوده اند. دومی می گوید مریخ زمانی گرم و مرطوب بوده و به همین دلیل بر روی آن دریاچه ها، دریاها و رودهایی وجود داشته اند.

بر اساس گزارش اسپیس، اکنون بر اساس این شواهد جدید دانشمندان ایده ای جدید را مطرح می کنند: مریخ در گذشته مرطوب و سرد بوده است. به اعتقاد دانشمندان یک مریخ سرد و مرطوب می تواند راه حلی مناسب برای پازل قدیمی شرایط آب و هوایی مریخ در گذشته به شمار رود و وجود یک اقیانوس یخی شمالی با این ایده کاملا همخوانی دارد.