راکت ضدزره ایرانی با برد 1300 متر به تولید انبوه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحیدی در تشریح ویژگیهای راکت ضدزره در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: این راکت 73 میلیمتری یکی از انواع راکت‌های ضدزره است که برای انهدام تانکها، نفربرها ، خودروهای سبک زرهی، محل تجمع نفرات، انبارهای مهمات و استحکامات دشمن طراحی گردیده است.

وی افزود: سرجنگی این نوع راکت از نوع خرج گود می‌باشد که به هنگام اصابت تا فاصله 1300 متری با نفوذ 300 میلیمتر در زره اهداف را منهدم می‌نماید.

وحیدی با بیان اینکه این سلاح بوسیله نفر و خودرو قابل حمل بوده و از سه پایه نشانه‌روی مستقیم تیراندازی می گردد، گفت: به علت سبکی ، سادگی و سهولت در بکارگیری ، قدرت خوب سرجنگی و سرعت و دقت اصابت بالا، این سلاح نقش مهمی در رزم‌های دور و نزدیک و جنگ‌های منظم و نامنظم برای انهدام اهداف مورد نظر دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت دفاع در طراحی و تولید سلاح افزایش تحرک نیروهای مسلح است، گفت: با تولید و تحویل انبوه این سلاح به یگان‌های عملیاتی نیروهای مسلح تحرک عملیاتی آنان به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

وزیردفاع با تشکر و قدردانی از مدیران، کارشناسان و متخصصان سازمان صنایع دفاع در طراحی و تولید راکت ضدزره این موفقیت را نمونة دیگری از توان بالای صنعت دفاعی برای تقویت بنیة دفاعی کشور در مقابله با تهدیدات ذکر کرد و افزود: امروز سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع در حوزة تأمین انواع محصولات مورد نیاز نیروهای مسلح ، بعنوان صنعتی ریشه‌دار، پیشتاز و خوداتکاء حلقه‌های وابستگی را یکی پس از دیگری قطع و برگ‌های زرینی از افتخار و اقتدار را به کارنامة صنعت دفاعی کشور می‌افزاید.