تیم فوتبال جوانان برابر امیدهای پیکان به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات مرحله گروهی قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌کند در این مسابقه که عصر یکشنبه برگزار شد با نتیجه 7 بر صفر برابر تیم امیدهای پیکان به پیروزی دست یافت.

این مسابقه که در زمین شماره 2 کمپ تیم‌های ملی و دقایقی زیر باران برگزار شد، بهنام برزای، علیرضا جهانبخش، علی چوپانی، احمد اسکندری، احسان پهلوان و سردار آزمون به ثمر رساندند. ضمن اینکه یکی از بازیکنان پیکان هم یک گل به خودی به ثمر رساند. شاگردان اکبر محمدی فردا شب(سه‌شنبه شب) هم دومین دیدار تدارکاتی خود را در اردوی آماده سازی تهران برابر تیم امیدهای مقاومت برگزار می‌کنند.

تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا با تیم‌های جوانان ازبکستان، پاکستان، هند، افغانستان و ترکمنستان همگروه شده است. این رقابت‌ها از نهم تا نوزدهم آبان‌ماه در ایران برگزار می‌شود.