"مدیریت از نزدیک" تصمیم گیری های دولت را کارآمدتر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی صبح دوشنبه در آیین افتتاح سالن ورزشی چند منظوره دانش میانه و پنج پروژه عمرانی دیگر این شهرستان به مناسبت هفته دولت گفت: سیاستگذاری از نزدیک و مدیریت منابع در جغرافیاهای مختلف کارآمدتر شدن تصمیمات را باعث شده و مدیران آذربایجان شرقی هم به تاسی از دولت در تلاشند با حضور در شهرستان ها تصمیم گیری هایی اثرگذار و میدانی اتخاذ و اجرا کنند.

وی همچنین با اشاره به ادعای برخی افراد در زیر سئوال بردن اعطای سرانه نقدی یارانه ها، این افراد را به ناتوانی از درک پیام انتخاب رئیس جمهور از سوی اقشار مختلف مردم متهم کرد و افزود: این عده اساساً به هدف و پیام انتخاب آقای احمدی نژاد در انتخابات پی نبرده و درک نکرده اند که تعمیم عدالت جزو آرمان های دولت بوده و اتفاقاً به همین دلیل مورد اقبال مردم قرار گرفته است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه "قرار نیست برادر روستانشین و عشایر هزینه مترو پایتخت نشین را بدهد"، اظهار داشت: دولت تلاش می کند در اجرای عدالت گستری، منابع و ثروت ملی را به شکل عادلانه در بین آحاد مختلف مردم توزیع کند تا دلبستگی آنان نسبت به وطنشان بیشتر شود.

بیگی، مرام دولت را گام برداشتن در مسیر افزایش ثروت مردم معرفی کرد و با بیان اینکه در صورت ارتقای رفاه مردم، امکان تعالی مادی و معنوی آنان فراهم خواهد شد، افزود: تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواهد توانست امکان توزیع عادلانه ثروت در بین مردم را محقق سازد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تبیین توانمندی دولت در برداشتن گام های موثر برای آبادانی و توسعه کشورمان، به بررسی شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب در این استان پرداخت و گفت: قبل از انقلاب هیچ سدی در آذربایجان شرقی وجود نداشت اما هم اکنون 130 سد بزرگ و کوچک که امکان ذخیره سازی چهار میلیارد مترمکعب آب را فراهم کرده وجود دارد که تعداد قابل توجهی از این تعداد در دولت های نهم و دهم به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: سرانه دانش آموزان هر کلاس در این استان نیز از 70 نفر در سال 57 به 20 نفر در سال جاری رسیده که بیانگر توان نظام جمهوری اسلامی و دولت است.

استاندار آذربایجان شرقی در سفر یک روزه به میانه از شش پروژه عمرانی شامل سد صومعه علیا، سالن ورزشی چندمنظوره دانش، مدرسه 12 کلاسه راهنمایی مسکن مهر، پل قرانقو، پست و خط 400 کیلوولت و ساختمان دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی میانه بهره برداری کرد.

احمد علیرضا بیگی در سفر یکروزه به میانه همچنین با حضور در نمایشگاه دستاوردهای دولت، از غرفه های مختلف این نمایشگاه دیدن کرد و از نزدیک در جریان چگونگی خدمتگذاری دولتمردان میانه به مردم قرار گرفت.

شهرستان میانه با 191هزار نفر جمعیت در 178 کیلومتری جنوب شرق تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.